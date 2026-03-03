元尼神インター誠子、鯛の煮付け・椎茸の燻製オリーブ焼き…豪華手料理4品が話題「全部手が込んでる」「理想の食卓」
【モデルプレス＝2026/03/03】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3月1日、自身のInstagramを更新。手料理が並ぶ食卓を披露した。
【写真】37歳女芸人「美味しそうな色合い」手料理4品並ぶ食卓
誠子は「京都に移住するの楽しみと不安と寂しさが全部100パーセント 吉本退所したときと同じ」「これは、冒険のときの気持ち」と京都移住への複雑な心境をつづり、食卓の写真を公開。角煮玉子、鯛と甘湯葉の煮付、舞茸の燻製オリーブ焼き、三つ葉ごはんが並んでいる。
この投稿には「素敵な和食」「手料理食べたい」「全部手が込んでる」「たくさん食べて頑張れ」「理想の食卓」「美味しそうな色合い」などといった声が寄せられている（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆誠子、豪華手料理4品
◆誠子の手料理に反響
