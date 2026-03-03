健大高崎高の卒業式が2日に行われ、ロッテにドラフト1位で入団した石垣元気投手と、オリックスにドラフト3位で入団した佐藤龍月投手が出席しました。

式を終えた後は、それぞれ友人たちに囲まれ記念撮影に応じた2人。その後は野球部で集合がかかり、監督からの言葉とともに記念品を受け取りました。

2人とも久しぶりに友人と再会し、春季キャンプなどで見せた笑顔とはまた違った柔らかな表情。石垣投手は「高校の友達は一生の友達っていうのをよく耳にするので、大事にしたい」としながら、「高校に入る前に目標を立てていて、ほとんど実現できましたし、夢を持つことは大事だなと改めて感じました」と高校生活を振り返りました。

佐藤投手も「本当に今までの高校球児の誰よりも、いろんな経験をさせてもらった」とこれまでを振り返って周囲に感謝。印象深い思い出については、トミー・ジョン手術を受けたあとの周囲の支えに言及し「本当に人間的にも成長できましたし、体もすごく成長できたので。本当に自分の人生には欠かせない要素だった」と振り返りました。

これからはプロの舞台で競い合うこととなった同級生の2人。石垣投手は「2人とも1日でも早く1軍の舞台で投げて。将来的には日本代表で同じチームになって、2人で投げることができるように」と目標を語ります。これを聞いた佐藤投手も「高校3年間一緒に投げあったというか、一緒に投げてきてくれたので。自分がまずは同じ土俵に立って一緒に投げ合って、最終的に日本を背負うピッチャーになりたいなと思ってます」と答えました。