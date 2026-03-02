

櫻井翔、天海祐希

「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第7弾として、イメージキャラクターの櫻井翔、相葉雅紀、オーナー役として天海祐希、お客役としてエルフ 荒川が出演する新TVCM「朝セブン最高篇」が、3月3日より放送開始。

【動画】櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希、エルフ 荒川が出演する新TVCM「朝セブン最高篇」

本CMは「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第7弾として放送開始する「朝セブン最高篇」。前回までのシリーズに引き続き、宇宙人アルバイト役に櫻井翔と相葉雅紀、オーナー役に天海祐希が登場。さらに今回は、朝から元気いっぱいなお客様役としてエルフ 荒川を迎え、朝のセブン‐イレブンを舞台に、新メニューを前にしたやり取りや爽やかな挨拶を通して、1日の始まりに気分があがるひとときを描いたCMを届ける。

本シリーズは、セブン‐イレブンを舞台に、宇宙人の2人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中でセブン‐イレブンの商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いています。セブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」をコンセプトに、櫻井、相葉演じる宇宙人アルバイトたちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海との心温まる交流を通して、セブン‐イレブンのこだわりや商品の魅力を紹介していくCMとなっている。

CMストーリー

今回のCMは、朝のセブン‐イレブンを舞台に、1日の始まりに気分があがるひとときを描いている。商品棚を見渡しながら、朝から元気いっぱいなお客・エルフ 荒川が「新メニュー、いろいろ増えました？」と声をかけると、オーナー役の天海が「そうなんです！」と明るく応える。続いて櫻井も「ガブッとサンド、大人気なんです！」と商品をおすすめする。そのやり取りに荒川は思わず「朝セブン、最高〜！」と声をあげ、ギャルピース。つられて櫻井と天海も同じポーズを取り、店内は朝からノリノリな空気に包まれる。そんな声に反応して、相葉がレジの奥からひょっこり顔を出し、「おはようございます！」と爽やかに挨拶。その笑顔に、荒川は思わず「みつけた」とつぶやいてしまうが、相葉は気づかないまま、別のお客にも同じように挨拶する。その様子を見つめながら、天海が「彼女ステキね」とぽつりとつぶやくと、櫻井も「ホントですね」と静かに返し、朝の店内は優しく温かな場面に。

撮影エピソード

今回は、朝から元気いっぱいなお客役としてエルフ 荒川が初登場。撮影現場では、櫻井や天海を前に「すごく緊張しています…」と少しそわそわした様子を見せていたが、その初々しくて可愛らしい姿に、櫻井と天海も思わず笑顔に。撮影の合間には、天海が冗談交じりに「私、怖い？」と問いかける場面も。荒川は少し緊張しながらも「怖いです（笑）」と返し、現場は笑いに包まれた。次第に緊張がほぐれ、荒川も嬉しそうな表情を見せながら、和やかな雰囲気の中で撮影が進んでいく。CM本編でも印象的なギャルピースのシーンについては、荒川が「櫻井さんと天海さんのギャルピースが見られるなんて、全部が夢みたいです！」と目を輝かせる一幕もあり、共演を楽しんでいる様子がうかがえた。一方、相葉は爽やかな店員役そのままに、撮影中もにこやかな笑顔を披露。どちらの現場も、笑顔と笑い声の絶えない、終始明るく楽しい撮影現場となった。