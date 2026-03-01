ファン・ダイク、DFのプレミア通算得点ランキングで歴代2位タイに浮上！
リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、ディフェンダーのプレミアリーグ得点ランキングで2位タイに浮上した。
プレミアリーグ第28節が2月28日に行われ、リヴァプールはウェストハムと対戦。5分にウーゴ・エキティケが先制点を決めると、24分にはコーナーキックからファン・ダイクが頭で追加点をマーク。その後、失点もありながら、アレクシス・マック・アリスターやコーディ・ガクポ、オウンゴールからリードを広げ、5−2で勝利を収めた。
これが今季プレミアリーグでは3ゴール目となったファン・ダイクは、通算では329試合出場で28ゴール目に。この結果、プレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）によると、元イングランド代表DFガリー・ケーヒル氏に並び、ファン・ダイクはプレミアリーグにおけるDFの得点ランキングで歴代2位タイに浮上したという。
なお、DFの得点ランキングで歴代最多記録を保持しているのは、長年チェルシーで活躍した元イングランド代表DFジョン・テリー氏の41ゴールとなっているが、果たしてファン・ダイクはどこまで得点数を伸ばすことができるのだろうか。
プレミアリーグにおけるDFの得点ランキングは以下の通り。
41ゴール／ジョン・テリー
28ゴール／ガリー・ケーヒル
28ゴール／フィルジル・ファン・ダイク
25ゴール／ウィリアム・ギャラス
23ゴール／ジョリオン・レスコット
