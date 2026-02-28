伊原六花「この時期になってだいたい出てくる趣味」は？

女優の伊原六花（25歳）が、3月1日放送予定の「家、ついて行ってイイですか？」公式SNSの動画で、「この時期の趣味」について語った。



伊原六花が番組のゲストとして登場し、もともと多趣味だが「この時期になってだいたい出てくる趣味が“家中の毛玉をずっと取る”。ソファとかお洋服とかのちょっとずつ出てくるやつを、全部自動のウィーンってできるやつ、それが好きで」と明かす。



おぎやはぎ・矢作兼は「めちゃくちゃ良い毛玉取り機知ってんのよ。俺がいつも人にあげてるやつ。配ってるのよ。高いんだから結構」と話し、狩野恵里アナも矢作からもらって活用しているとコメント。伊原は「まさかここで！？ 欲しい、めちゃめちゃ」と羨ましがった。