オリジナルアニメ―ション『さよならララ』が7月より放送されることが決定。あわせてメインPV第1弾と新キャストが公開された。

本作は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手がけるスタジオ「キネマシトラス」の設立15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメ―ション。童話『人魚姫』を題材としており、200年後に琵琶湖に蘇った人魚姫ララの物語が展開される。監督を務める小出卓史は滋賀県出身であり、本作品が初監督作品となる。

昔々あるところに、ララという人魚のプリンセスがいた。海の王である父と、姉たちに愛されて、すくすくと育つ。ある日、ララは地上に生きる人間の王子に恋をしてしまう。それは人魚たちの世界では許されぬ、禁じられた恋だった。それでもララは地上へ旅立つ。魔女グレイスにもらった薬を飲み、人間の姿になったのだ。しかしそれは、“本当の愛”を見つけなければ、泡となって消えてしまう禁忌の薬。人魚のプリンセスでありながら、人間との愛を望んだララ。けれどその願いは叶わず泡となって海へ消えてしまう。それから200年。長い時を経て、人魚姫ララは琵琶湖に蘇る。今度こそ“本当の愛”を見つけるために。

小出監督自ら制作を手がけたメインPV第1弾では、200年の時を経て現代の滋賀に蘇った人魚姫・ララ（CV：菱川花菜）が、女子高生・大津茉里（CV：川石奈奈）と出会い、共に歩み出す姿が。さらに、「茉里って変ね」（ララ）、「あんたも変な人魚やろ」（茉里）と、ララと茉里のどこか噛み合わない、けれど温かい日常の会話の様子も確認できる。そんな軽妙なやり取りの裏側で、物語は200年の時を遡る。「わからないの……。本当に人間って醜い生き物なの？」というララの葛藤と、異端の魔女・グレイスから授かった禁断の薬――。「本当の愛を見つけたい」と切なく願うララの前に現れたのはかつて愛した王子の面影がある少年・ルカ。また、描き込まれた滋賀県のスーパーの売り場や踏切、何気ない街角といった“日常”の様子も盛り込まれている。

さらに、“本当の愛”を探すララに禁忌の薬を渡した魔女・グレイス役を深見梨加、ララが滋賀の地で出会う少年・ルカを村瀬歩が演じることが決定。深見は自身が演じたキャラクターに対して「生い立ちや色々な人生を背負っていますが、演じていてとても入り込めるキャラクター」と魅力を説明。村瀬も「どんなキャラクターなのか是非楽しみにしていただけますと幸いです」と本作への期待を寄せている。

さらに、3月28日に開催される「Anime Japan 2026」KADOKAWAブースにて実施される「さよならララ」Anime Japan 特別ステージにて村瀬の登壇が決定した。

■コメント・深見梨加（グレイス役）キャラクターにも、物語の舞台にも、愛情たっぷりにとても丁寧に描かれた作品です。とにかく絵が美しく可愛い︕グレイスも、生い立ちや色々な人生を背負っていますが、 演じていてとても入り込めるキャラクターでした。収録は、新人・ベテラン入り混じってわいわい楽しくて、そんなエネルギーが皆様のもとに届くのがとっても楽しみです。

・村瀬歩（ルカ役）ルカの声を担当します村瀬歩です。アフレコ現場で励む主役2人の姿とララと茉里の1話進むごとに関係性が深まっていくところがシンクロしているなあとホッコリ観ておりました。現場に滋賀に関係している方々が多く、滋賀話を聞くのもまた楽しかったです。ルカの登場は少し先になりますが、どんなキャラクターなのか是非楽しみにしていただけますと幸いです！（文＝リアルサウンド編集部）