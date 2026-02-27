27、28日に中日と強化試合

NPBエンタープライズは27日、バンテリンドームで行われる中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026」の入場券は28日も含めて完売したと発表した。ドジャース・大谷翔平投手らメジャー組は欠場する方向となっている。

野球日本代表「侍ジャパン」は宮崎合宿を終えて名古屋入り。27、28日に中日と試合を行う。前日26日には大谷がチームに合流。鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）らメジャー組は出場しない方向だが、注目度の高さがうかがえる。

大谷は試合には出ないが、注目されるのはフリー打撃。大谷のフリー打撃といえば、思い出されるのは2023年3月の中日との壮行試合での一幕だ。ファンも見守るなか、27スイングで9本の柵越えを披露。広いバンテリンドームの右翼5階席にも叩き込み、球場全体の度肝を抜いた。侍戦士や、対戦する中日の選手もスマホ持参で撮影。大谷以外が野球少年に戻っていた。

大谷が欠場したとしても見る“価値”は十分すぎるほどにある一幕。26日の会見で大谷はフリー打撃について「やりたいとはもちろん思っていますし、今日のケージ（打撃）の感じも悪くなかったので、まあ明日また、状態を見ていけそうだったらやりたいなと思ってます。まずは試合に向けた調整が一番だと思うので、その前の、ケージの状態が一番大事かなと思っています」と述べていた。（Full-Count編集部）