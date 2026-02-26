King ＆ Prince永瀬廉「60連勤くらいした」衝撃の多忙時期明かす
【モデルプレス＝2026/02/26】King ＆ Princeの永瀬廉が2月25日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。過去の多忙時期を明かした。
【写真】キンプリ永瀬、多忙時期と明かした3年前のビジュ
番組には、リスナーから「スマホをこまめに充電する？」という質問が。永瀬は「俺すごいっすよ。こまめに充電しちゃう。めったに60（%）切ることないね。70（%）辺りで充電器探し始めるから」と笑い、「70パー切ったら焦る癖に自分で充電器持って行かないんですよ。いろんな方々にお借りするからたちが悪い。自覚してるんですけどやめられないね」と語った。
そして「海人は粘っちゃうタイプのイメージがある」とメンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）についても言及。「『この動画見てよ』って見せてくる。だいたい赤くなってる、20パー以下」と高橋のスマホの電池残量がいつも少ないと口にし、「ここでも俺と海人は真逆なんですよね」と話した。
また、永瀬が過去の連勤数を明かす場面も。「僕の覚えてる限りの連勤数を」と切り出すと、「3、4年前かな、60連勤くらいした。その頃ドラマ撮ってツアーやって、どっちもない時は曲のMV撮って振り付けして、ラジオやって…。たぶん60日以上連勤してた」と多忙だった時期を振り返った。
この日の放送に、ファンからはSNS上で「60連勤？！びっくり」「忙しさを見せない廉くんすごい」「第一線で輝き続けてくれてありがとうしかない」「本当に尊敬」「スマホ充電のこだわりもジワる（笑）」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
