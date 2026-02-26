朝の時間にしっかり浸れる中国ドラマとして、「七夜雪」がBS12 トゥエルビで放送開始となります。

原作は“史上最も涙を誘う作品”と称賛された同名小説で、剣士と薬師が交差する物語を全32話で描く構成です。

リー・チンとツォン・シュンシーの共演作として、キャスト面でも注目度の高い1本になっています。

BS12 トゥエルビ「七夜雪」

BS12 トゥエルビは、24時間全国無料で視聴できるBS放送局です。

同局はスポーツ中継や趣味教養番組に加え、海外ドラマ枠も継続的に編成しているチャンネルです。

今回の「七夜雪」は、朝帯で物語を追いやすい編成に置かれた新作ラインナップです。

物語の起点と江湖を巡る展開

主人公：霍展白（フオ・ジャンバイ）鍵を握る人物：薛紫夜（シュエ・ズーイエ）物語の軸：江湖のお宝とされる5つの生薬収集

師兄の死を背負った霍展白が、赤子の治療のために薬師谷の谷主へ助けを求めるところから物語が動き出します。

剣士の宿命と医術の世界が重なる設定が、武侠ドラマらしい緊張感と情感の両方につながる設計です。

豪華キャストと制作陣の組み合わせ

主演：リー・チン主演：ツォン・シュンシー原作：滄月『七夜雪』

リー・チンとツォン・シュンシーを中心に、ワン・ホンイーやエドワード・チェンらが名を連ねる配役です。

演出には「蓮花楼」などを手がけた制作陣が参加しており、世界観を丁寧に積み上げる映像表現にも期待が高まります。

朝7時帯で追える視聴導線

放送曜日：毎週月〜金曜日放送時間：あさ7:00チャンネル：BS 222ch（BS12）

平日同時刻の編成なので、視聴習慣を作りやすく、連続ドラマでも離脱しにくい導線になっています。

TVerの見逃し配信が用意されるため、リアルタイム視聴が難しい日でも追いつきやすい点が実用的です☆

剣戟の緊張感と人物の感情線を両立した中国ドラマを探している人にとって、朝の定番候補に入りやすい編成です。

全32話を毎日少しずつ追えるため、長編でも生活リズムに組み込みやすい放送形態です。

【涙を誘う武侠ロマンスを朝時間で楽しめる！

BS12 トゥエルビ「中国ドラマ七夜雪日本語字幕版全32話」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「七夜雪」はいつから放送されますか？

2026年2月26日（木）あさ7時から放送開始です。

Q. 放送は毎日ありますか？

毎週月〜金曜日のあさ7時に放送されます。

Q. 全何話で、見逃し配信はありますか？

全32話で、TVerで見逃し配信があります。

