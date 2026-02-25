¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò¶Ë¤á¤¿Á¥Î¹¤ò¡ª¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é·¡ÊEXPLORA III¡Ë¡×¤¬º£²Æ½¢¹Ò·èÄê
Ã±¤Ê¤ë¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î¹¤ÎÌÜÅª¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤ÂÚºß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤µÒÁ¥¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é·¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èº£²Æ¡¢½¢¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¸ø¼°¤ÊÌ¿Ì¾¼°¤Ï2026Ç¯8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢MSC¥°¥ë¡¼¥×µÒÁ¥»ö¶ÈÉôÀìÍÑ¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á2026Ç¯7·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÏÃæ³¤¤ò½ä¤ë¡ÖÃÏÃæ³¤¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥§¥Î¥ô¥¡¤ò½Ð¹Ò¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¥ô¥£¥¨¥é±è´ß¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¥ô¥£¥¿¥ô¥§¥Ã¥¥¢¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤À¤±¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»î¾èÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡£
Á¥ÂÎ¤ÏÁ´Ä¹¤ò19.2¥á¡¼¥È¥ë³ÈÄ¥¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£µÒ¼¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢313¼¼¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó ¥¹¥¤¡¼¥È¡¢109¼¼¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢39¼¼¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥¾å¤Ç¤â¸ÄÊÌ¤ÎÀ¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥Ã¥7¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤âÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£ËÜ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤Ç¤¢¤ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥¦¥ë¥¥ª¥é¡ÊPatricia Urquiola¡Ë»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¿¨´¶Ë¤«¤ÊÁÇºà¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ã¡¼¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÁ¥Æâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢12¤Î¥Ð¡¼¡õ¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥×¡¼¥ë¡õ¥Ð¡¼¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥É¤òÍ¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ÜÀß¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Á¥Î¹¤Î´Ö¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜµÒÁ¥¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·À¤Âå¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊÆó¸µÇ³ÎÁ¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢LNG¤ª¤è¤ÓÄãÃºÁÇÇ³ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¤°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤¹»î¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Á¥¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢8·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦½è½÷¹Ò³¤¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Ç¯Æâ¤Ë¤ÏËÌ²¤¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤À¡£
