「ブンブンジャー」井内悠陽、ヘアカット後の新ビジュが話題「さらに小顔が際立ってる」「爽やかすぎて直視できない」
【モデルプレス＝2026/02/25】俳優の井内悠陽が2月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカットした姿を公開し、注目を集めている。
【写真】スーパー戦隊シリーズ主演俳優「爽やかすぎて直視できない」ファン衝撃の新ヘア
井内は、散髪される男性とハサミの絵文字を添えてヘアカットを報告。以前よりサイドを短くし、すっきりと切りそろえた清潔感あふれるヘアスタイルを披露した。紺のジャージを着用し、鏡越しに自撮りしたショットで、スマートフォンには自身のグッズである似顔絵ステッカーが飾られている。
この投稿に、ファンからは「さらに小顔が際立ってる」「自撮りの角度が天才」「かっこよすぎ」「自分のステッカー貼ってるの可愛すぎる」「爽やかすぎて直視できない」「ビジュ最高」といったコメントが寄せられている。
井内はスーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」（2024年／テレビ朝日系）で連続ドラマ初出演・初主演として俳優デビュー。ブンレッド／範道大也役で注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆井内悠陽、ヘアカット後の自撮り写真披露
◆井内悠陽の投稿に反響
