【モデルプレス＝2026/02/25】YouTuberのゆりにゃが、2月25日までに自身のInstagramを更新。プロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）のサポートメンバーとしての活動を終えることを発表した。

◆ゆりにゃ、プロデュースアイドルのサポートメンバー活動終了


ゆりにゃは【ご報告】とし、「ゆりにゃは、本日をもちましてPretty Chuuのサポートメンバーとしてのステージ出演を終了いたします」と発表。「これまでの8ヶ月間、メンバーと共にライブへ出演し、同じステージに立ってまいりました。ライトの眩しさも、歓声のあたたかさも、うまくいかなかった日の悔しさも。全部、隣で一緒に感じてきました。運営という立場を越えて、同じ目線で夢を追いかけられた時間は、私の宝物です」と記した。

続けて「『Pretty Chuuを有名にしたい』その一心で、がむしゃらに走り続けた8ヶ月でした」と振り返り、「当初は全国ツアーへの参加も予定しておりましたが、このタイミングを一つの節目とし ここで区切りをつける決断をいたしました」と説明。「今のPretty Chuuなら、自分たちの力でさらに大きく羽ばたいていける。そう確信できたからこそ、前向きな想いで選んだ決断です」と伝えた。

「これまでステージ出演という形で応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」とつづり、「今後もプロデューサーとして、これまで以上にメンバーを支え、Pretty Chuuのさらなる発展に尽力してまいります」とコメント。「引き続き、Pretty Chuuへの温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。

◆ゆりにゃプロデュースアイドル「Pretty Chuu」って？


Pretty Chuuは、2025年6月に齊藤千夏・白咲りこ・天宮しゅな・谷川聖・望月もも・白愛の6人組アイドルグループとしてデビュー。同年8月には、性加害トラブルにより天宮が脱退を発表し、ゆりにゃの元パートナー・斎藤太一氏は運営から除外されることが明らかとなっていた。また、2026年1月には、白愛が重大な規約違反により脱退している。（modelpress編集部）

