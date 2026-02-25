ゆりにゃ、プロデュース手掛けるアイドルのサポートメンバー活動終了「前向きな想いで選んだ決断です」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/25】YouTuberのゆりにゃが、2月25日までに自身のInstagramを更新。プロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）のサポートメンバーとしての活動を終えることを発表した。
ゆりにゃは【ご報告】とし、「ゆりにゃは、本日をもちましてPretty Chuuのサポートメンバーとしてのステージ出演を終了いたします」と発表。「これまでの8ヶ月間、メンバーと共にライブへ出演し、同じステージに立ってまいりました。ライトの眩しさも、歓声のあたたかさも、うまくいかなかった日の悔しさも。全部、隣で一緒に感じてきました。運営という立場を越えて、同じ目線で夢を追いかけられた時間は、私の宝物です」と記した。
続けて「『Pretty Chuuを有名にしたい』その一心で、がむしゃらに走り続けた8ヶ月でした」と振り返り、「当初は全国ツアーへの参加も予定しておりましたが、このタイミングを一つの節目とし ここで区切りをつける決断をいたしました」と説明。「今のPretty Chuuなら、自分たちの力でさらに大きく羽ばたいていける。そう確信できたからこそ、前向きな想いで選んだ決断です」と伝えた。
「これまでステージ出演という形で応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」とつづり、「今後もプロデューサーとして、これまで以上にメンバーを支え、Pretty Chuuのさらなる発展に尽力してまいります」とコメント。「引き続き、Pretty Chuuへの温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
Pretty Chuuは、2025年6月に齊藤千夏・白咲りこ・天宮しゅな・谷川聖・望月もも・白愛の6人組アイドルグループとしてデビュー。同年8月には、性加害トラブルにより天宮が脱退を発表し、ゆりにゃの元パートナー・斎藤太一氏は運営から除外されることが明らかとなっていた。また、2026年1月には、白愛が重大な規約違反により脱退している。（modelpress編集部）
◆全文
【ご報告】
ゆりにゃは、本日をもちましてPretty Chuuのサポートメンバーとしてのステージ出演を終了いたします。
これまでの8ヶ月間、メンバーと共にライブへ出演し、同じステージに立ってまいりました。
ライトの眩しさも、歓声のあたたかさも、うまくいかなかった日の悔しさも。全部、隣で一緒に感じてきました。
運営という立場を越えて、同じ目線で夢を追いかけられた時間は、私の宝物です。
私の出演をきっかけにPretty Chuuを知り、そしてメンバーを好きになってくださった方がいること。それは何よりも嬉しくて、何度も心を支えてくれました。
「Pretty Chuuを有名にしたい」その一心で、がむしゃらに走り続けた8ヶ月でした。
当初は全国ツアーへの参加も予定しておりましたが、このタイミングを一つの節目とし ここで区切りをつける決断をいたしました。
今のPretty Chuuなら、自分たちの力でさらに大きく羽ばたいていける。そう確信できたからこそ、前向きな想いで選んだ決断です。
これからは、メンバー一人ひとりが主役としてもっと強く、もっと自由に、もっと輝いていく“次のステージ”へ。
Pretty Chuuは「女の子が憧れる存在」「この世の“かわいい”をぎゅっと詰め込んだグループ」というコンセプトのもと誕生しました。
その想いはこれからも変わることなく、大切に守り続けてまいります。
誰かの生きる希望になれているでしょうか。少しでも、明日の楽しみを届けられているでしょうか。
「Pretty Chuuを作ってくれてありがとう」その言葉に、何度も救われてきました。
私の世界観を、たくさんの愛で受け止めてくれて、本当にありがとう。
これまでステージ出演という形で応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
今後もプロデューサーとして、これまで以上にメンバーを支え、Pretty Chuuのさらなる発展に尽力してまいります。
引き続き、Pretty Chuuへの温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ゆりにゃ
