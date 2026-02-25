¡Ú2026Ç¯2·î¡Ûº£½µÈ¯Çä! ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¿·ºî5¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð
2026Ç¯2·î¤Î¿·ºî5ÉÊ¤Þ¤È¤á(2·î24ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç2·î24Æü¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÊÛÅö¤äÌÍÎà¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¿·ºî¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê³¤Á¯Ð§¤ä¼÷»Ê¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢µû²ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¼¼Â¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤ÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤½¤í¤¤¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×2026Ç¯2·î¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÊÛÅö¤äÌÍÎà¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¿·ºî¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¡£²È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¼ê·Ú¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
「彩り海鮮ちらし寿司」(429.84円)
¡ÖºÌ¤ê³¤Á¯¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×(429.84±ß)
²Á³Ê : 429.84±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
³¤Ï·¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¤Î¤»¤¿¡¢ºÌ¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¡ÖºÌ¤ê³¤Á¯¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×(429.84±ß)¤Ï¡¢¿ÝÈÓ¤Ë¤Ï¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¿©´¶¤è¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
「ミニ巻つまみ寿司セット」(537.84円)
¡Ö¥ß¥Ë²³¤Ä¤Þ¤ß¼÷»Ê¥»¥Ã¥È¡×(537.84±ß)
²Á³Ê : 537.84±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê3´Ó¤È´¬¼÷»Ê4´¬¡¢·ê»Ò¤Î²¡¼÷»Ê1´Ó¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ß¥Ë²³¤Ä¤Þ¤ß¼÷»Ê¥»¥Ã¥È¡×(537.84±ß)¤Ï¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
「チャーシュー麺そば」(572.40円)
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ìý¤½¤Ð¡×(572.40±ß)
²Á³Ê : 572.40±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¿©´¶¤Î¤è¤¤À¸¶Ì¤Í¤®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ìý¤½¤Ð¡×(572.40±ß)¤Ï¡¢±£¤·Ì£¤Ë¹õ¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
「うま辛!酸辣湯麺」(537.84円)
¡Ö¤¦¤Þ¿É¡ª»ÀíåÅòÌÍ¡×(537.84±ß)
²Á³Ê : 537.84±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: ´ØÅì¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¦»Í¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¤ª¿Ý¤È¥é¡¼Ìý¤¬¤¤¤¤¿¡¢¤¦¤Þ¿É¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¤¦¤Þ¿É¡ª»ÀíåÅòÌÍ¡×(537.84±ß)¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÍÏ¤Íñ¤¬¥¹¡¼¥×¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
「桜餡の白玉ぜんざい」(365.04円)
¡Öºùñ²¤ÎÇò¶Ì¤¼¤ó¤¶¤¤¡×(365.04±ß)
²Á³Ê : 267.84±ß
ÈÎÇäÃÏ°è: Á´¹ñ
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨8%¤Ë¤ÆÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
ºù¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ëñ²¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇò¶Ì¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Öºùñ²¤ÎÇò¶Ì¤¼¤ó¤¶¤¤¡×(365.04±ß)¤Ï¡¢Çò¶Ì¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤·¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
2·î24ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×¡Ö¥ß¥Ë²³¼÷»Ê¡×¤ä¡¢²¹¤«¤¯¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÌý¤½¤Ð¡×¡Ö»ÀíåÅòÌÍ¡×¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¡Öºùñ²¤ÎÇò¶Ì¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
