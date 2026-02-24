µ¨Àá¡¦¥·ー¥óÊÌ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡ª¥Ð¥¤¥¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÉþÁõ´°Á´¥¬¥¤¥É
¥Ð¥¤¥¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤ÊÉþÁõ¤È¤Ï¡©Áª¤ÓÊý¤ÈÃí°ÕÅÀ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¥Ð¥¤¥¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È°ÂÁ´À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÉþÁõ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤ÊÉþÁõ¤«¤é¡¢µ¨Àá¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÁª¤ÓÊý¤Þ¤Ç¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î´ðËÜÅª¤ÊÉþÁõ
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÉþÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ï¼Ö¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ò¼é¤ë³°ÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÉ÷¤äÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë°ÂÁ´¤ÊÉþÁõ¤äÁõÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î´ðËÜÅª¤ÊÉþÁõ¤ÈÁõÈ÷¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÁõÈ÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¤È¤¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÁõÈ÷¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Î¼ç¤Ê»àË´¸¶°ø¤ÏÆ¬Éô¤Î³°½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ï125cc°Ê²¼¤ÇÍøÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¥Ïー¥Õ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢125cc°Ê¾å¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò»ý¤ÄÊý¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£JIS¡¢SG¡¢ECE¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´µ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¥µ¥¤¥º¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ï¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊÅ¹¤Ç»îÃå¤·¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁö¹Ô»þ¤Ë¤Ï³ÜÉ³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÀÇ½¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢³ÜÉ³¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¢¨1¡ËÆóÎØ¼Ö¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸ÎÅý·×¡Ê2023Ç¯Ãæ¡Ë¡Ã·Ù»ëÄ£
¥°¥íー¥Ö
¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Î¥°¥íー¥Ö¤Ë¤Ïµ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°½é¿´¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤ÏËü¤¬°ì¤ÎÅ¾ÅÝ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¾×·âµÛ¼ýºà¤ä¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ö¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ËÉÉ÷À¤äËÉ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥°¥íー¥Ö¤ä¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥°¥íー¥Ö¤Ê¤É¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ê¥ÓÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¥é¥¤¥Àー¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥°¥íー¥Ö¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ö¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¼ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢¼ê¤ÎÈèÏ«¤ä»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º»îÃå¤·¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥º¡¦¥Öー¥Ä
¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥º¤ä¥Öー¥Ä¤òÍú¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Àー¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤Î¥Öー¥Ä¤ä¥¹¥Ëー¥«ー¤ò»È¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥º¤ä¥Öー¥Ä¤ÏÅ¾ÅÝ»þ¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·¤É³¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ï¥¤¥äー¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ëBOA¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢Ã¦¤®Íú¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥É¥¸¥Ã¥Ñー¼°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥ìー¥¹»ÅÍÍ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥º¤ä¥Öー¥Ä¤âÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉ¿åÆ©¼¾À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤äÃÇÇ®ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÉ´¨µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥·¥åー¥º¤ä¥Öー¥Ä¤Ê¤É¡¢µÞ¤ÊÅ·¸õÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¥Ö¥ìー¥Áàºî¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿Å¾Áàºî¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥º¤ä¥Öー¥Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÎÇ§¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ëºÝ¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤ÏÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤ÎÃåÍÑ¤ÏµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ë¿ÈÂÎ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶»Éô¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î»àË´¸¶°ø¤ÎÂè2°Ì¤Ï¶»ÉôÂ»½ý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¶»Éô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÔÄÇ¡¢Éª¡¢É¨¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô°Ì¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼é¤ëÉô°Ì¤´¤È¤ËÃ±ÂÎ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ù¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥Êー¥¹ー¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ë¿ÈÂÎ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇºà¡¢µ¡Ç½À¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°»ÑÀª¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÎ©ÂÎË¥À½¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ïµ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼ç¤Ë°Ê²¼3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´ü¤ËÅ¬¤·¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌÅª¤Êµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¤¥ó¥Êー¤ÎÃåÃ¦¤äÂ¿µ¡Ç½¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿À½ÉÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶°î¤ì¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¤ËÁª¤Ù¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£°¦¼Ö¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÂ·¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦°õ¾Ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥Àー¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤·¤¿¤Ë¥¤¥ó¥Êー¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î´ðËÜÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢É¨¤ä¹ø¤Ê¤ÉÉé½ý¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤òÆâÂ¢¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÎ©ÂÎË¥À½¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¿þ¤¬¾¯¤·Ä¹¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þ¤¬¤º¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Â¼ó¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬Ïª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¡¢µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿ÁÇºàÁª¤Ó¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¡¢Åß¤Ë¤ÏËÉÉ÷¡¦ËÉ´¨À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏËÉ¿åµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·¸õ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤ËÅ¬¤·¤¿¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÉþÁõ
½Õ²Æ½©Åß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤´¤È²÷Å¬¤ÊÉþÁõÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°»þ¤ÎÉþÁõ
ÆüÃæ¤ÏÃÈ¤«¤¤¤â¤Î¤ÎÄ«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤½Õ¤Ï¡¢´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÉý¹¤¤µ¤²¹¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤3¥·ー¥º¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¥·ー¥º¥ó¤ò¸Ù¤¤¤ÀÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ë½Õ¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ßÂÐºö¤È¤·¤ÆÃåÃ¦¤¬´ÊÃ±¤Ê¥¤¥ó¥Êー¥À¥¦¥ó¤ä¥Õ¥êー¥¹¤Ê¤É¤ÎËÉ´¨Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ê¤ª°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½Õ¤Ï¡¢²ÖÊ´¤¬Â¿¤¯Èô¤Ö»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ä¥Í¥Ã¥¯¥¬ー¥É¤ÎÃåÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¤¯¤·¤ã¤ß¤äÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤òËÉ¤®¡¢°ÂÁ´¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°»þ¤ÎÉþÁõ
²Æ¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤È¾Âµ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤éÄ¹ÂµÄ¹¥º¥Ü¥ó¤ÎÃåÍÑ¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ÏÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¯¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÉ÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÇ®¤òÆ¨¤¬¤¹¤¿¤á¡¢Ä¹Âµ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤ËµÛ¼¾Â®´¥µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Êー¤òÃåÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´À¤òÁÇÁá¤¯µÛ¼ý¤·´¥¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¤Ï½ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥¤¥¯Áö¹ÔÃæ¤Ï¡¢É÷¤ÇÈ©¤Î¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢ÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÆü¾Æ¤±¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¼ÍÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÆÍÑ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¤¥ó¥Êー¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉþÁõ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ÈËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤ÏÌÜ¤ÎÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Î³ÑËì¤ÏÆü¾Æ¤±¤Ç±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³ÑËì±ê¤ä·ëËì±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥·ー¥ë¥É¤ä¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÌÜ¤âËº¤ì¤º¤ËÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½©¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°»þ¤ÎÉþÁõ
½©¤ÎÁ°È¾¤Ï¤Þ¤À²Æ¤Î½ë¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åß¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆµÞ·ã¤ËÎä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÉþÁõ¤â½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð9·î¤Î»Ä½ë¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÆüÃæ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤Ê¤É»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤êËÜ³ÊÅª¤Ê½©¤Î´¨¤µ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢3¥·ー¥º¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¥¤¥ó¥Êー¥À¥¦¥ó¤ä¥Õ¥êー¥¹¤Ê¤É¤ÎËÉ´¨Ãå¤ò²¼¤ËÃå¹þ¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤ÍÃå¤Î»ÅÊý¤ò¹©É×¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÉþÁõ¤Ç½©¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åß¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°»þ¤ÎÉþÁõ
1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÅß¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ËÉ´¨ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÏËÉÉ÷¡¦ËÉ´¨À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤«¤é¿È¤ò¼é¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤ÏµÛ¼¾Â®´¥À¤ÈÊÝ²¹À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¦ー¥ëÁÇºà¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢´ÀÎä¤¨¤òËÉ¤®¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤ò²¹¤«¤¯ÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢ÊÝ²¹ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¥êー¥¹¤ä¥À¥¦¥ó¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤Ê¤ª¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢½Å¤ÍÃå¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉþÁõ¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ó¸µ¡¦¼ê¼ó¡¦Â¼ó¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»°¼ó¡×¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥Þー¤ä¼êÂÞ¡¢¸ü¼ê¤Î·¤²¼¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ðー¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉþÁõ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ð¥¤¥¯ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥«¥Ðー¤ä¡¢ÅÅÇ®¥°¥íー¥Ö¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢´¨¤µ¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹©É×¤Ç¡¢¸·¤·¤¤Åß¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¤¢¤Ã¤¿²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ò¤´½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¥·ー¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõ
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÉþÁõ¤Ï¡¢¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤µ¤È°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë3¤Ä¤ÎÁÛÄê¥·ー¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉþÁõ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÉþÁõ
¥Äー¥ê¥ó¥°Ãæ¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÞ¤ÊÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤ò¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¥·ー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤ÎÀìÍÑ¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤òÁª¤Ó¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯ÀìÍÑ¤Î¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢Æü¾ïÍÑ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹â¤¤ÂÑ¿å°µ¤Ç·ã¤·¤¤±«¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¡¢Áö¹ÔÉ÷¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤¿·Á¾õ¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤òÁõÃå¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¾¯¤·Âç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ö¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Æ©¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤òÁª¤Ö¤È¡¢²Æ¾ì¤Î¾ø¤·½ë¤¤Æü¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±«¤ÎÆü¤ÎÁõÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤Æ¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Ï¤³¤Á¤é
ÃÏ°èÊÌ¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÉþÁõ
¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áö¹Ô¤¹¤ëÃÏ°è¤ä¹Ô¤Àè¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²Æ¤Î½ë¤¤»þ´ü¤Ç¤âËÌ³¤Æ»¤Ê¤Éµ¤²¹¤¬Äã¤¤ÃÏ°è¤òÁö¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï´¨¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¤ä·²ÇÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¸¹â¤¬¹â¤¤»³³ÙÆ»Ï©¤òÁö¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Ê¿ÃÏ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÁáÄ«¤äÍ¼Êý¤ÏµÞ·ã¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢É÷¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤äÇö¼ê¤Î¥¤¥ó¥Êー¥À¥¦¥ó¤ò»ý»²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Äー¥ê¥ó¥°Á°¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Îµ¤²¹¤äÉ¸¹â¡¢Å·¸õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõ¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÉþÁõ
Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤ÇÄ¹»þ´ÖÁö¤ë¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ëµ¤²¹º¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÉþÁõ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎÃÈ¤«¤¤»þ´ÖÂÓ¤ò´ð½à¤ËÉþÁõ¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä¡¢Ä«Í¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëËÉ´¨Ãå¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ãë´Ö¤ÏÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢´¨¤µ¤¬Áý¤¹ÁáÄ«¤äÌë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Êー¥À¥¦¥ó¤ä¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ìー¥«ー¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦½Å¤ÍÃå¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²¹ÅÙÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ËÉ´¨¶ñ¤ò»ý»²¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÉ´¨Ãå¤ÏÊ£¿ô»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤Ç¤«¤µ¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤··ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ð¥¤¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÉþÁõ
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¼ïÎà¤È¤·¤ÆÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥×¡¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¡¢¥ªー¥ë¥É¥¿¥¤¥×¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¥¿¥¤¥×¤Î4¼ïÎà¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿ÉþÁõÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë»÷¹ç¤¦ÉþÁõ
¥ìー¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥¹ー¥Ä¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ç¡ÖTHE¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·³¹¾è¤ê¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÉÉ÷À¤ä¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ーµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë»÷¹ç¤¦ÉþÁõ
¥«¥¦¥ë¤¬¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¾õ¤Î¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤«¤é¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»÷¹ç¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£³¹¾è¤ê¤Ç¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥ë¥É¡Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë»÷¹ç¤¦ÉþÁõ
¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥ªー¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ì£¤Î¤¢¤ë³×ÁÇºà¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Öー¥Ä¤ä¥µ¥¤¥É¥´¥¢¥Öー¥Ä¤Ê¤É¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Öー¥Ä¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥íー¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë»÷¹ç¤¦ÉþÁõ
¥ª¥Õ¥íー¥É¥¿¥¤¥×¤Ïº½ÍøÆ»¤äÎÓÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥È¥¯¥í¥¹¥¸¥ãー¥¸¤ä¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î³¹¾è¤ê¤ä·Ú¤¤¥ª¥Õ¥íー¥ÉÁö¹Ô¤Ê¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÂÑµ×À¤¬¤¢¤ê¡¢±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤òÁª¤Ö¤È¥ª¥Õ¥íー¥É¤Ç¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤äÉþÁõ¤ÎÈñÍÑÁê¾ì
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤ÊÉþÁõ¤äÁõÈ÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤ä¼ïÎà¤òÁª¤Ö¤«¤Ç²Á³Ê¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈñÍÑÁê¾ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¼ÂºÝ¤ÎÈñÍÑ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾åµ¤Ï»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÁ´Âè°ì¤ÎÉþÁõ¤Ç¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÎÉþÁõ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°ÂÁ´ÀÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉþÁõ¤Ç¤â¡¢¿È¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾×·âµÛ¼ýÀ¤äÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¥¦¥§¥¢¤äÁõÈ÷¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¦¥§¥¢¤äÁõÈ÷¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ì¤Ð¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤âÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
