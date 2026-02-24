旬を迎える桜やいちごを使った春限定のピンク色のメニューが各店より登場。自分へのご褒美にはもちろん、手土産やお花見シーンにもぴったりなこの時季だけのスイーツを楽しんで。



パティスリーGIN NO MORI「スリズィエのパウンドケーキ」2700円

桜の花びらや桜餡、はちみつを贅沢に使った生地に、抹茶とかのこ豆を加えて焼き上げたパウンドケーキ。やわらかな甘さの中に、かのこ豆の食感が心地良いアクセントとなっています。カットすると淡いピンクと鮮やかな緑が現れ、春の芽吹きが感じられます。

販売期間：2月15日（日）〜 ※なくなり次第終了



クリオロ「さくら苺」2160円

桜と苺をバランス良く合わせたケーキ。桜の花のシロップ漬けと葉の塩漬けを加え、ほのかな塩味に仕上げた桜ムースと、苺の果肉感を残した甘酸っぱいコンポート、しっとりとしたアーモンドスポンジを重ねています。

販売期間：3月1日（日）〜3月31日（火）予定



ショウダイビオナチュール「ペタル桜彩華」4850円

満開の桜の華やかさと、散り際の儚さを表現した春限定のペタルチョコレート。特許製法で花びらのように薄く繊細に仕上げたペタルは、パリッとした食感が特徴。

口の中に入れた瞬間からやさしく口どけ、果実本来の甘酸っぱさと香りに癒やされます。

販売期間：3月10日（火）〜※なくなり次第終了



鈴懸「桜葉餅」249円

佐賀県産のヒヨクモチをふっくらと蒸し上げ、なめらかで甘さ控えめのこし餡を包み、塩漬けの桜の葉ではさんだ一品。

やさしい甘みと桜の香りが調和し、春らしい味わいとともに、ほのかな塩気がアクセントになっています。

販売期間：2月20日（金）〜4月5日（日）※なくなり次第終了



新緑を思わせる“グリーン”をモチーフにしたメニューも華やかでかわいい！

抹茶や桜の和素材、緑鮮やかなピスタチオを取り入れたスイーツは、イートインとしても季節の手土産としても使えて万能です。春らしい緑の旬食材を使用したさわやかな緑の春グルメをチェック！



トーキョージュース「Matcha blossom smoothie」テイクアウト 1290円/イートイン 1320円ほうれん草のスムージーをベースに、抹茶ソースとカシューナッツ風味のホイップを合わせたドリンク。濃厚な抹茶ソースの甘みとほうれん草スムージーの苦みがマッチし、混ぜるとちょうどいい甘さに。オーガニック野菜の自然なおいしさを生かしたスムージーです。販売期間：2月20日（金）〜4月5日（日）

ルノートル「フィンガーケーク ピスターシュ」2700円イタリア・シチリア島ブロンテ産の希少なピスターシュを練り込んだ、濃厚な味わいのパウンドケーキ。クランブルにもピスターシュをふんだんに使用した、ピスターシュ好きにはたまらない逸品です。販売期間：通年

中村藤吉麻布台「マルトベイク[抹茶]春さくら」1個430円特製の桜餡を閉じ込めた季節のフィナンシェ。なめらかな白こし餡に練り込んだ桜の葉の塩味が、抹茶の味を引き立てます。世代を問わず好まれる和洋折衷の焼き菓子はギフトにもぴったり。鮮やかな抹茶の緑色に桜餡のピンク色が映え、早春の風景を思わせます。販売期間：3月1日（日）〜4月27日（月）

ペリカンカフェ「桜鯛と桜の葉のフライ、菜花のサンドイッチ」1800円旬の桜鯛を桜の葉の塩漬けで巻いてフライにし、ほろ苦い菜花と一緒にサンド。桜鯛は春になると産卵期を迎え、体色が桜色になることからそうよばれています。香ばしく焼き上げた自慢のトーストと一緒に、春の香りと味わいを楽しんでみて。販売期間：2月20日（金）〜4月5日（日）販売時間：8時30分〜19時30分 ※なくなり次第終了※テイクアウトの場合、容器代として別途50円

ふかひれ家「蛤清湯 ふかひれ翡翠麺」3300円 ※1日10杯限定淡路島産わかめを練り込んだ冷たい翡翠麺は、わかめ由来のとろみと独特のなめらかさが特徴。はまぐりベースの塩味スープに山椒とゆずが香り、具材には、はまぐりやうるいなど春の食材がたっぷり入っています。まずはそのままの風味を楽しみ、途中でふかひれスープを加えて味の変化も堪能できます。販売期間：2月20日（金）〜4月5日（日）販売時間：11時30分〜閉店まで

アヒリヤ「ハリアリティカ」1800円 ※1日20食限定チキンにガーリック、ほうれん草、ミント、スパイスを合わせた特製ソースをたっぷり絡め、仕上げにバターを軽く塗って風味豊かに焼き上げたタンドール料理。スパイスの香りと素材のうま味が引き立つ一品ではありつつ、辛くないので食べやすく、お酒のお供にもぴったり。販売期間：2月20日（金）〜4月5日（日）





旬を迎える“いちご”を贅沢に使った春限定スイーツも多数登場します。厳選したいちごのおいしさをストレートに味わえるケーキや、白いちごやホワイトチョコレートを組み合わせた華やかなアフタヌーンティー、老舗果実店ならではの特別感あふれるパフェまで、いちごの甘みと酸味を引き立てる多彩なラインナップにうっとり。



Dining 33 Pâtisserie à la maison「フレジエ」 テイクアウト1100円/イートイン 2464円 ※1日20個限定いちご本来のおいしさと鮮やかな赤を生かしたスイーツ。中にたっぷり詰まったピスタチオクリームの香ばしさとコクがアクセントとなり、果実のさわやかさと酸味を引き立てます。使用するいちごは、その時期に最も旬な品種を厳選しているそう。販売期間：2月10日（火）〜5月30日（土）販売時間：11〜21時※イートインの場合、ケーキセット（ケーキ1品+ドリンク1杯）で販売。13時30分〜16時（15時30分LO）

パティスリーアンドカフェ デリーモ「イチゴホリック」3498円フレッシュな生いちご、ひんやりアイス、なめらかクリームなど、さまざまないちごの味わいを堪能できるパフェ。ベリーマスカルポーネアイスや赤ワインジュレが大人な味を演出。クランチとベリーコンフィがアクセントになり、別添えのあまおうベルガモットソースが贅沢な風味をプラスします。販売期間：〜3月14日（土）※無くなり次第終了販売時間：11〜21時

日本橋 千疋屋総本店「クイーンストロベリーパフェ」3960円千疋屋総本店でしか味わえない逸品「クイーンストロベリー」をふんだんに使用し、ティアラに見立てた華やかなパフェ。粒の中まで赤く熟した、甘味と酸味のバランスの良いジューシーないちごの味わいと、風味豊かなバニラアイスとのマリアージュを楽しめます。販売期間：販売中〜なくなり次第終了販売時間：11時〜19時30分

エシレ・ラトリエ デュ ブール「サンドイッチ クロワッサン フレジエ・オ・ブール」1080円サクサクのクロワッサンにエシレ バターを使用したムースリーヌクリームをたっぷり絞り、フレッシュないちごをサンド。作りたてのおいしさにこだわっており、注文を受けてから仕上げてくれます。エシレ バターの芳醇な味わいと華やかな見た目に心が躍る一品です。※要冷蔵販売期間：販売中〜なくなり次第終了販売時間：11〜14時

新生活や節目のシーズンに向けて、“香り”を新調するのはいかが？

花々や果実を思わせる上質なフレグランスやディフューザーは、身にまとう香水や空間を彩るインテリアアイテムとして春の訪れを感じさせてくれます。新しい環境でのスタートを応援するギフトや、自分へのご褒美にもおすすめです。



オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー「オー・トリプル ヴェルヴェーヌ・デザンド・エ・バジリック・ドゥリュ」75ml 2万3210円菜園の香りのコレクションから、アロマと花、柑橘が密かに結びついた青々とした香りの水性香水。豊かで上品な香りは、控えめでありながらベロアのようにお肌に馴染みます。牧歌的なグリーンのボトルも新鮮。

タン「エッセンシャルオイル OE 10ml、シャワージェル OE、巾着 L のセット※シャワージェル EB 40ml、ボディバター 40g をプレゼント」 8360円レモングラスの香りのセット。THANN オリジナルポプリにオイルを数滴たらせば香りがやさしく広がり、ルームフレグランスとして楽しめます。シャワージェルは豊かな泡立ちと優しい洗い心地。オリジナル巾着とのセットなので、ギフトにもぴったり。プレゼントは麻布台ヒルズ限定のサービスです。※なくなり次第終了

ダヴィネス「トランキリティ フラワー ブレンド」 50ml 1万7270円コンフォートゾーンを象徴する「トランキリティ」のアロマブーケに、可憐なドライフラワーを贅沢にブレンド。グローブ・アマランスを使用し、花々のやわらかな香りが広がります。香水代わりに、またボディクリームやローションに混ぜてボディケアを特別な時間に。

フラグランツァ フレグランス&インテリア「LINARI ルームディフューザー アマレナ EU」5000ml 13万2000円/500ml 2万2880 円繊細で優美な桜をイメージした香りに、みずみずしい果実の透明感を重ね、ホワイトフローラルと溶け合った春らしい香調。空間に広がると軽やかで上品な印象を与えます。大型サイズは、エントランスやラウンジなど広い空間のインテリアフレグランスに。

フエギア 1833 麻布台「ムスカラ ペラルゴニウム」100ml 5万5000 円/30ml 4万700円呼吸するたびに心地良く、肩の力がすっと抜けていくようなグリーンの香り。艶やかなピンクやホワイトの花を咲かせるゼラニウムから生まれた香水です。模倣フェロモンをテーマにした「香りのない香水」のコレクションのひとつで、まとう人の印象を自然に引き立てます。華やかなアイテムが麻布台ヒルズに続々登場！見た目、味、香りで一足先に春を楽しんでみてくださいね。

