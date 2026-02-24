Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。新曲「オドロウゼ！」のMVオフショットを投稿し、注目を集めている。

■阿部亮平、レトロポップ衣装を着こなしたキュートショット

阿部は撮影時の写真を複数枚投稿。カラフルでポップな世界観のなか、様々な表情を見せている。

ピンクのジャケットにストライプシャツとネクタイを合わせ、黒Tシャツとグリーン系チェックのプリーツスカートがドッキングしたアイテムをレイヤード。マスタードカラーのパンツを組み合わせ、レトロポップなMVの世界観とリンクした装いに仕上げている。足元はブラックシューズで全体を引き締めた。

撮影小道具を前にダブルピースを決めるショットや、紙吹雪が舞うステージでの躍動感あふれるダンスシーンも披露。クラッカーを手に佐久間大介へ笑顔を向ける姿からは、撮影現場の高揚感がにじむ。

■雪景色のなかで見せたナチュラルな笑顔も

ひとつ前の投稿では「STARS」のMVオフショットも紹介。

ヘリンボーン柄のロングコートに赤のニット、ブルーのマフラーを合わせた冬コーデで、澄んだ青空と雪景色を背景にナチュラルな笑顔を見せている。

コートをなびかせたショットや手袋姿でピースを決めるカットに加え、真っ白なスキーウェア姿で雪景色のなか両手を大きく広げる姿も披露。雪が付着したゴーグル姿のアップショットも掲載された。

ユニークなのは、雪の中に自身のアクリルスタンドを立てた遊び心あふれる1枚。グリーンの衣装をまとった阿部が、まるで雪に埋もれながらも両手を挙げているかのような姿が微笑ましい。

最後には、メンバー8人での集合カットも投稿。冬コートに身を包んだメンバーがピースサインを見せる和やかな雰囲気が伝わる1枚となっている。

ポップで華やかな「オドロウゼ！」、そして壮大な自然の中で撮影された「STARS」。対照的な2曲の世界観が際立つオフショットに、ファンからは「どの写真も完璧アイドルすぎる」「あべさく尊い」「6枚目激かわ」「スカート似合ってる」「何着ててもカッコ良さが滲み出てる」といった声が寄せられている。

Snow Man

