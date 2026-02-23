《新作》モコモコ可愛いーーーッ！！【3COINS】クオリティ高め♡「収納アイテム」

おしゃれで可愛いアイテムが揃う【3COINS（スリーコインズ）】に、またしても話題性のある新商品が登場。これまでにないモコモコとした素材感が大きな特徴の「収納アイテム」です。そこで今回は、収納アイテムとしても、インテリアとしても可愛い新作グッズを紹介します。

ついつい触れたくなるモコモコ感

ふわふわモコモコとした素材感が特徴的な「モコモコウォールポケット」。文房具やメイク道具、ファッション小物など、そのまま置いてあると乱雑な印象に映る小物類がすっきりひとまとめにできるようになっています。ポケットの1つには窓が開いているため、写真を入れて飾るのもOK。

立体感のあるボックス型でモコモコ感アップ

「モコモコ小物入れ」も、先ほど紹介したウォールポケットと同シリーズの収納アイテム。立体感のあるボックス型になったことで、よりモコモコ感が強調されています。ヘアミストやスキンケアグッズなど、高さのあるアイテムを入れるのにぴったりな深さがあり、使い勝手もよさそう。ウォールポケットとセットで使えば、お部屋の統一感がさらにアップするかも。

モコモコとした見た目と触り心地に癒されそうな【3COINS】の「収納アイテム」。斬新なデザインながらも、やわらかくナチュラルな色合いがお部屋にも馴染むはず。収納としてもインテリアとしてもぴったりな新商品、ぜひ店舗で実物もチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる