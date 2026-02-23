IVEレイ・aespaニンニン・ALLDAY PROJECTヨンソ、インスタでの“共通点”が話題「コラボするのかな」「最強の3人」ファンから期待の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/23】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が2月22日、自身のInstagramを更新。投稿した画像やaespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）、元ILLIT（アイリット）メンバーで現在はALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）として活動するヨンソ（YOUNGSEO）とのInstagramの共通点が話題を集めている。
【写真】IVEレイが公開 ファンから期待の声相次いだ“謎画像”
レイは、22日に自身のオフショットとともに「attention」とつづり、オフショットの数々を公開。中には手のひらに「pink、blue、green」とつづられた謎の画像も投稿されていた。
現在、レイはInstagramのプロフィール画像を自身の写真からグリーン1色のものに変更しており、ニンニンは青、ヨンソもピンクのプロフィール画像に変更している。レイの投稿した画像と3人のプロフィール画像のカラーが一致することから、同投稿が3人についての何らかのスポ（ネタバレ）なのではないかとネット上で話題を集めている。
詳しい詳細やプロジェクトについては明らかとなっていないが、グループや所属事務所が異なる3人の“共通点”にネット上では「ユニット活動？」「コラボするのかな」「情報解禁が待ち遠しい」「最強の3人すぎる」と既に多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆レイの投稿が話題
レイは、22日に自身のオフショットとともに「attention」とつづり、オフショットの数々を公開。中には手のひらに「pink、blue、green」とつづられた謎の画像も投稿されていた。
現在、レイはInstagramのプロフィール画像を自身の写真からグリーン1色のものに変更しており、ニンニンは青、ヨンソもピンクのプロフィール画像に変更している。レイの投稿した画像と3人のプロフィール画像のカラーが一致することから、同投稿が3人についての何らかのスポ（ネタバレ）なのではないかとネット上で話題を集めている。
◆レイ・ニンニン・ヨンソの“共通点”に反響
詳しい詳細やプロジェクトについては明らかとなっていないが、グループや所属事務所が異なる3人の“共通点”にネット上では「ユニット活動？」「コラボするのかな」「情報解禁が待ち遠しい」「最強の3人すぎる」と既に多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】