スノーボードのビッグエア・スロープスタイル日本代表選手団が22日、ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて成田空港に帰国した。

到着ロビーに姿を現したのは、男子ビッグエア金メダルの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）、男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）、女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダル、の村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）、女子スロープスタイルで金メダルの深田茉莉（19＝ヤマゼン）の5人。集まった約200人のファンから拍手と歓声で祝福された。

木俣椋真は「普段のW杯と違ってこんなたくさんの方々に出迎えられて、日本へ帰って来られて気持ちが良い」と笑顔。「ずっとヨーロッパにいたので、日本帰ってきていろんな日本食を食べ尽くしたい」と話した。

機内では、村瀬心椛と深田茉莉の2人は「ほぼ寝てました」と声をそろえ、木村葵来は「寝たりゲームしたりゆっくり過ごした」とリラックスしていた様子。その一方で、木俣は「真ん中のさらに真ん中の席でつらいフライトになった。無事に帰ってこられてよかったです（笑）」と“過酷”な長旅を振り返った。また、長谷川帝勝は「ビジネス（クラス）という夢のような空間で帰ってこれるかと思っていたけど、なかなか人生そううまくいかずにエコノミーで普通に帰ってきました」と報道陣を笑わせた。