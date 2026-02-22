ウイカ「東京の真ん中で」声を掛けてくれた大物に「嬉しい」
女優・タレントのファーストサマーウイカ（35歳）が、2月21日に公開されたポッドキャスト番組「あそびタイノ」で、たまたま入った菓子店で信じられないような人から声を掛けられたと語った。
ウイカは、2月14日の収録日がバレンタインデーであったことを失念しており、近くの店でお菓子を調達しようと調べて菓子店に出かけたところ、松本まりかの好きそうな、身体にも良い美味しいお菓子を購入したと話す。
ウイカによると「店を後にしようかな、って思った時に『あの、ウイカさんですか？』って、小さなお子さんをね、連れられた女性の方にお声かけていただいて。気づいていただいたなんてちょっとね、こんな東京の真ん中で、なんて嬉しくて『あ、はい』なんて返事した瞬間、お顔見たら、あのEvery Little Thingの持田（香織）さんで、もっちーだ！ え、もっちーじゃん！ってなって。『いつも見てます。ウイカさんかなと思ってなんかお声かけするのもどうかなと思ったんですけど』なんていう風に言っていただいて。今からちょうど松本さんとラジオで、なんてこと言ったら『ドラマ見てます。お伝えください』」と話し、松本も「信じられない！」と驚く。
ウイカは「持田さんがそこにいらっしゃった理由が、いただきもので召し上がってすごく美味しかったから、わざわざ足を運ばれて、その店内でイートインでお過ごしだったってことで。わざわざいらっしゃったぐらいそれだけ美味しいお店だなんていう風におっしゃってたから、なんかそれもなんかね、嬉しいじゃないですか。持田さんがお気に召された、美味しいと思って足を運ぶほどだったお菓子」と語った。
