お笑いタレントの狩野英孝（44）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人気声優から誕生日の祝福メッセージが届いて衝撃を受けた。

この日、44歳の誕生日を迎えた狩野は、YouTubeスタッフから祝福を受けた。誕生日プレゼントを贈られ、高級シャンパン「ドン・ペリニヨン」で乾杯。さらにスタッフから「まだあるんですよ。ある方からお祝いのメッセージをいただいております」と伝えられた。

これに狩野は「え?何?ちょっと待って…誰?」と見当がつかなかった。祝福メッセージは映像ではなく声だけで「もちろん知ってる人ですよね?」と確認すると「はい」とスタッフはうなずいた。

緊張の面持ちで耳を澄ました狩野。祝福メッセージは「狩野英孝、あなたは自分の人生が尊いと思う?」と始まり「家族や友達を大切にしてる?」と続いた。声を聞いた瞬間、狩野は「はっ!?」とすぐに声の正体に気付き「え!?『まどかマギカ』?ほむらさん!?」と驚いた。

声の正体は狩野が最近ハマっているというアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」で暁美ほむら役を務めている人気声優の斎藤千和だった。斎藤はほむらの声から自身の声に変えて改めて自己紹介すると、狩野は「え、すげー!」と笑顔で手を叩いた。また、斎藤から「狩野さんにとって、44歳の一年が素敵なものとなりますように。お誕生日おめでとうございます」と祝福されると「うわ…嬉しい」と感激した。

そして、斎藤は「では、最後はほむらちゃんにバトンタッチします」として、「あなたは狩野英孝のままでいればいい。今まで通り、これからも。EIKO!GO!」と伝えた。同アニメのセリフを感じさせるメッセージに狩野は「凄い!これね、本当に凄いことで…すげぇしびれるわ!」と大興奮だった。

斎藤からの祝福メッセージに「どういう交渉?どういうオファーしたの?普通に?事務所に言って?オッケーもらえたんですか?」とスタッフに質問攻め。スタッフから「そうです」と伝えられると「すっげぇ…」と衝撃を受けた。