¡¡²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë³«ÊüÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡¢³¤¤Ç¤Î³«ÊüÅª¤Ê¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÊEat You Up¡Ë¡×¤ä¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ðÇÉ¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë²®ÌîÌÜ¡£¸½ºß¤â¥Õ¥§¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·î17Æü¤Ï¡Ö#³¤³°¡×¤È¤Ä¤±¤Æ¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½ªÆü¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¥È¥é¥¤¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥É¥ë¥Ü¡¼¥É¡¢Î¬¤·¤Æsup!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö½éÄ©Àï»Ñ¤ò¸ø³« ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë