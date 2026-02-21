¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×ºäËÜ²Ö¿¥¡¢±éµ»Á°¤Ë¡ÈÆæ¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¼è¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¡ÌÁÍ§¤ÏÇú¾Ð
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Ëü´¶¤Î¸ÞÎØ¥é¥¹¥È±éµ»¡£147.67ÅÀ¡¢¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£±éµ»Á°¤Î¡ÈÆæ¥Ý¡¼¥º¡É¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡¢ºäËÜ¤È¤È¤â¤ËÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Èõ¸ý¿·ÍÕ¤¬½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¤ÈÃæ·Ñ¤ò·Ò¤¤¤À¡£À¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢ºäËÜ¤¬ºÇ½ªÁÈÆþ¾ì¤ÎºÝ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Íº¹¤·»Ø¤È¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥ï¥«¥Ð¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡£¡ÈÌÁÍ§¡É¤Ç¤¢¤ëÈõ¸ý¤Ë¤«¤±¤¿¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Èõ¸ýËÜ¿Í¤â»×¤ï¤ºÇú¾Ð¡£»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö¿·ÍÕ¤ÎW¤È¡¢Win¤ÎW¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£Èõ¸ý¤Ï¡ÖÁ´»ä¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë