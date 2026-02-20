4月より放送開始されるTVアニメ『神の庭付き楠木邸』のオープニングテーマが、入野自由の新曲「驚きの子」に決定した。

原作は『小説家になろう』『カクヨム』にて連載中、電撃の新文芸（KADOKAWA）より発刊のシリーズ累計60万部を突破している同名小説。

本作のオープニングテーマ「驚きの子」は、入野にとって音楽キャリア初となるアニメ主題歌で、楽曲はこれまで数々の入野作品を手がけてきた尾崎雄貴（Galileo Galilei）が提供。入野は「声優ではなく一人のアーティストとして作品に携わることは僕にとって驚くほど新鮮な変化をもたらしてくれました。アニメーションと共に、そして皆様の日常にそっと、でも確かな体温を持って寄り添う一曲になることを願っています」とコメントを寄せている。

また、入野の直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンの実施も決定。詳細はTVアニメ『神の庭付き楠木邸』公式Xにて。

■入野自由（オープニングテーマ）コメント『神の庭付き楠木邸』のOPを担当できることを光栄に思います。声優ではなく一人のアーティストとして作品に携わることは僕にとって驚くほど新鮮な変化をもたらしてくれました。アニメーションと共に、そして皆様の日常にそっと、でも確かな体温を持って寄り添う一曲になることを願っています。ぜひ放送を楽しみにしていてください。