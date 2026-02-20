サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「バッドばつ丸」とおやつカンパニー（津市）の人気ミニカップ麺「ブタメン」とのコラボ商品「ブタメン×サンリオキャラクターズ」が2月26日に発売されます。マスコットキーホルダー、ミニポーチ、フタストッパー、巾着、メラミンカップ、丼など全18種が登場します。

同コラボでは、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミらがブタメンのキャラクター「ブタメンくん」になりきった「ブタメン＆マスコットキーホルダー」（全5種、各2497円、以下税込み）、ブタメンのカップ部分からサンリオのキャラが顔をのぞかせた「ブタメン＆ミニポーチ」（全5種、各2200円）、アクリルスタンドとしても飾れる「ブタメン＆フタストッパー」（全5種、各990円）がラインアップ。

さらに、「ブタメンくん」と、サンリオのキャラが描かれた「ブタメン＆巾着」（990円）や「ブタメン＆メラミンカップ」（1100円）、ブタメンを食べる時にちょうどいいサイズ感の「ブタメン＆メラミンミニどんぶり」（1496円）も登場します。

また、全ての商品に「ブタメン（とんこつ味）」1個と、ランダムで「キラキラシール」（全10種）が1枚付きます。

いずれも、全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売されます。