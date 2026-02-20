【ちいかわベーカリー】ラフォーレ原宿にポップアップショップオープン！
ちいかわベーカリーのグッズ取扱専門店「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」が、2026年3月14日（土）に、原宿のランドマークである商業施設「ラフォーレ原宿」B1Fにオープンする。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが手掛けるX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっぴりハードな日々の物語だ。
2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中で、大人から子どもまで幅広い人気を博し、大きな注目を集めている。
「ちいかわベーカリー」は、2024年10月、東急プラザ表参道「オモカド」3Fにオープンしたちいかわのパン屋さん、連日多くのお客さんで賑わっている人気店だ。
このたび、「ちいかわベーカリー」のグッズ取り扱い専門店がラフォーレ原宿にオープンする事が決定した。店内はピンクベースの内装で、「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストをふんだんに使用したデザインとなっている。
取り扱いグッズは、パン屋さんの衣装の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がデザインされたトレーやクッキー缶など日常の食事が楽しくなるようなアイテムがめじろ押し。スクイーズやコーヒー入り巾着など、オープンを記念した新グッズも登場する。
また、『ちいかわ』ファンへのお土産にぴったりな可愛い紅茶缶やキャンディ、食パンやラスク、フィナンシェなども展開。ショッパーも、大中小と用意されている。
また購入特典も！ 2200円（税込）以上の購入で、「ショッパータグ（全1種）」が1枚プレゼントされる。
ラフォーレ原宿と「オモカド」は道を挟んだ向かい側と、とても近くなので、原宿を訪れた際は、はしごしてみよう。
（C）nagano
