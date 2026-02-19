髪をひとつに結んだときに、自分の生え際の薄さにドキッってすることも。女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんに、生え際の薄さが気にならなくなる「ひとつ結び」の簡単テクニックを教えていただきました。50代の読者をモデルに紹介します。

老けて見えない「ひとつ結び」は前髪が大事！

八木ちゃん：今日はひとつ結びのときに若々しく見える方法を伝授します。

【写真】頭皮マッサージ

さとゆみ：すごく、気になります。というのも、最近、髪を結んだときに、生え際の薄さが気になるようになってきたんですよね。

八木ちゃん：そのようなお悩みは、お客さまからもよく聞きます。

さとゆみ：やっぱり！

八木ちゃん：年齢を重ねると、とくに生え際あたりの後退が気になる人が増えてくると思います。

普段、髪を下ろしているときにはそこまで気にならないと思うのですが、ひとつ結びなど、顔がしっかり出てしまうようなシーンでは、生え際の薄さって目立ってしまうんですよね。

さとゆみ：まさに、そのとおりです。私もここ最近、気になるようになってきたんですよね。なにかいい方法ってあるんですか。

八木ちゃん：お客さまにおすすめしているのは、前髪を一部分おろすことです。前髪を全部まとめてしまわずに、額とこめかみ、生え際を隠すようにおろしておくだけで、ずいぶん若々しい表情になります。

さとゆみ：これは、全然雰囲気が違いますね！

八木ちゃん：そうなんですよ。ほんの少しの違いなのですが、見た目年齢は一気に若々しくみえますよね。

頭皮マッサージもおすすめ

さとゆみ：いろんな人にやって欲しいなと思います。ところで、最近、頭皮ケアに関する本の編集を担当したんです。そのときに、簡単なセルフマッサージが好評でした。

八木ちゃん：頭皮マッサージは、頭皮をやわらかく保つケアとしてもおすすめです。

さとゆみ：どんな部分をマッサージするのがよいですか？

八木ちゃん：こめかみあたりを優しくほぐすようにマッサージしてあげるのがいいと思います。シャンプーのときや、朝メイクをする前などにやると、いいですよ。

さとゆみ：髪の印象が気になる方は、毎日のケアとして取り入れてみるといいかもしれませんね。