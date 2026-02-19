オスカー所属の黒氏萌楓＆佐藤泰心「センバツ応援イメージキャラクター」就任 人生初会見でキャッチボールも披露
【モデルプレス＝2026/02/19】「第98回選抜高等学校野球大会（毎日新聞社、日本高等学校野球連盟主催、朝日新聞社後援、阪神甲子園球場特別協力）」（以下「センバツ」）の「センバツ応援イメージキャラクター」に、オスカープロモーション所属の黒氏萌楓（くろうじ・ほのか）と佐藤泰心（さとう・たいしん）が任命された。19日、記者会見が行われ、任命証が渡された。
「センバツ」の略称で春の風物詩として定着している本大会は、3月19日から13日間の日程（休養日2日を含む）で、阪神甲子園球場にて開催される。毎日新聞社が大会を盛り上げるため、今年も「センバツ応援ポスター」を作成し、黒氏（16歳・高校1年生）、佐藤（16歳、高校1年生）を「センバツ応援イメージキャラクター」に任命した。本施策は85回記念大会からはじまり、今回で14回目となる。黒氏・佐藤は、本ポスターをはじめ、さまざまな場面で、出場校や球児へエールを送り、多くの人に高校野球と甲子園の魅力を広めていく。（modelpress編集部）
・ポスター制作に関して
黒氏：同い年の高校生を応援するのは新鮮です。笑顔を心掛けました。
佐藤：当日、日光が強かったので目がショボショボになりながら2人で頑張りました。
・お互いの印象は
黒氏：頭良さそう。静かだなと思ったら面白い人でした。（佐藤に対して）
佐藤：元気でワンパクな印象でした。（黒氏に対して）
・会見後フォトセッションでキャッチボールを行う
黒氏：1カ月くらい前からおじいちゃんと練習しました。
佐藤：体育の授業で意識して練習していました。
・イメージキャラクターに選ばれてまわりの反応
黒氏：イメージキャラクターになってほしいと言われていたので、（家族が）喜んでくれました。今まで実感なかったが、（今日）実感出来ました。
佐藤：家族みんな大喜びでした。
・今日が人生初の会見。感想を
黒氏：こんなにパシャパシャされるのが初めてで緊張と同時に達成感がありました。一歩成長を感じます。
佐藤：緊張して話せなくなるので（今日に向けて）何回も練習して来ました。
・アイドル活動のメンバーからは？
黒氏：「えっ！すごいじゃん！」と。今日もメンバーから頑張って！とメール来てました。喜んでくれてました！
・今後の目標
黒氏：今日の会見を経験して、スポーツの仕事、演技の仕事も挑戦したいです。
佐藤：モデル活動の経験を生かしてドラマ、映画など演技を頑張っていきたいです。
生年月日：2009年9月19日
出身地：埼玉県
血液型：A
趣味：料理、歌、絵画
特技：英語、水泳、運動
資格：英検2級、漢字検定3級、数学検定4級
生年月日：2009年8月26日
趣味：古着屋・フリマ巡り、全ジャンルの音楽を聴く
特技：スポーツ（球技全般）、バスケットボール（小4〜）、絵を描く
