「両親の世話」で追い詰められたヤングケアラー女性…「パパ活をするしかなかった」悲惨すぎる家庭環境

テレビ朝日系列「探偵！ナイトスクープ」で1月23日に放送された「6人兄弟」の長男の訴えが「ヤングケアラー事案」として炎上、番組が公式見解を出すなど大きな騒動となった。

こども家庭庁によると、ヤングケアラーは〈本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者〉と定義されている。子沢山家庭以外にもさまざまなケースはあるが、ヤングケアラーとして子供としての時間を奪われた人々は、どんな悩みを抱え、現在どのような生活を送っているのか。

前編記事『幼い弟たちの世話に追われ、勉強も部活もできない…！ヤングケアラー当事者が「これ以上子供増やすなよ！」と両親を怒鳴った理由』につづき、家族間のトラブル、子育てなどをテーマに執筆活動を行うライターの清水芽々氏が当事者たちに取材した。

母親が若年性アルツハイマーに

「親を恨んではいませんけど、自分の運命を恨まないと言ったらウソになります」

そう涙を浮かべるのは、埼玉県在住の岡本沙那さん（仮名・26歳・介護職）だ。

沙那さんの両親は養護施設で知り合い、共に10代で結婚。両親は沙那さんをとても可愛がってくれたという。

「裕福な家庭ではなかったですが、働き者の両親のもとで何不自由なく育ったと思っています」

だが、沙那さんが8歳の時、母親が「若年性アルツハイマー」を発症。仕事で家を空けることが多かった父親に代わって沙那さんは学校に行かず、母親につきっきりだったという。

「突然意味不明な言動をするので、目が離せなかったんです。父は母の分まで稼ごうと、仕事を掛け持ちしていました」

地域住民の助けを借りながらどうにか生活していたが、5年後、今度は父親が鬱病を発症してしまう。

「激務と家庭のストレスが原因だったようです。両親が働けなくなったので、蓄えを切り崩して暮らしていました。食料や日用品などは近所の方が差し入れをしてくれることもありました」

とはいえ、住宅ローンや光熱費、税金、保険料など、生活にかかるお金にはキリがない。沙那さんは普通高校への進学を諦め、働きながら定時制の高校で学ぶ道を選んだ。

「仕事と家庭を両立するつもりでしたが、実際はそんな甘いものじゃなかったです、父がたびたび母と心中未遂をするので、心配で仕事や学校に行けなくなりました。周囲の人からは、二人を専門の施設に入れてはどうかとも提案されたんですが、お金がなかったので諦めました」

パパ活をするしかなかった

まともに働くこともできず、いよいよ貯えが尽きそうになって焦った沙那さんが、苦肉の策として手を出したのが「パパ活」だった。

「私の身の上話に同情してお金だけくれる人もいましたけど、性的なことを求められることが多かったです。私に万が一のことがあると両親の世話をする人間がいなくなるので、『身の安全だけは守ろう』と密室で二人きりになるようなことは避けていました。そんな自分を軽蔑して自殺を考えたこともありましたが、両親を置いていけないと思い留まりました」

20歳の時に通信制高校を卒業した沙那さんは、スクールカウンセラーに紹介された弁護士事務所を訪ね、さまざまなサポートを受けられるようになった。

「今は介護士として働いています。この職場を選んだのは職場に両親を連れて行けることが理由です。やりたい仕事ではなかったし、給料も安いし、楽しみなんて何もありませんが、今は親子三人が生きて行けるだけでありがたいと思うようにしています」

勉強、遊び、恋愛……普通の子供が10代で経験することを「何一つした憶えがない」と話す沙那さん。彼女の両親は共にまだ40代だ。

母が亡くなって肩の荷が下りた

もちろん、男性がヤングケアラーとなるケースもある。茨城県在住の曽根崎実さん（仮名・46歳・派遣社員）が言う。

「私の両親は結婚が遅くて、私が生まれたのは父が62歳、母が43歳の時でした」

実さんが小学校に上がってすぐに父親がクモ膜下出血で半身不随となり、母親が父親の事業を引き継ぐことになったため、家事や介護は実さんの仕事になった。

「親戚や行政からの支援を受けながら何とかやっていましたね。大変だと思うヒマもなかったかな。高校生の時に父が亡くなったんですけど、その直後に母が脳梗塞で倒れたんですよ。幸い貯蓄はあったので、母を施設に入れて自由になることはできたんですけど、ひとりぼっちになるのが怖くて。何人かヘルパーにも来てもらったけど、母と相性が良くなかったので、結局自分で世話をしていました」

その母も一昨年他界したという。

「不自由な身体でよく長生きしてくれたと思っています。こう言っては何ですが、肩の荷が下りました」

「これから新たな人生を始めよう」と、実さんは母親の一周忌後に派遣社員として働き始めた。

「やっと普通の人生が送れている感じです。欲を言えば結婚して家族を持ちたい」

そう言って照れくさそうに笑った実さんは、最近、結婚相談所に登録したという。

人生は一度きりであり、失われた時間は取り戻せない。ヤングケアラー当事者は声をあげづらく、なかなか顕在化しないが、確かに存在する社会問題だ。政府や自治体が早急に対策に取り組む必要があるだろう。

