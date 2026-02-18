FANTASTICS・佐藤大樹＆八木勇征＆中島颯太「けっこうこの3人で遊ぶことも多い」

デビュー8年目を迎え、初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』をリリースするFANTASTICSから、佐藤大樹さん、八木勇征さん、中島颯太さんの3人が登場！ 楽曲のテーマからメンバーの個性まで、変幻自在なグループの魅力を凝縮した本作。制作の舞台裏から、アルバムに込めた想いまでを伺いました。

僕らの強みは変幻自在。それが感じられるベストアルバムになりました

── ベストアルバムが出る今の心境はいかがですか？

中島颯太さん（以下、中島） デビュー当時のライブでは曲が少なかったので、こんなにたくさん自分たちの曲ができたのかと思うと感慨深いですし、このアルバムが名刺代わりになればいいなと思っています。僕らの強みは変幻自在だと思っていて、このアルバムを聴いていただければ、それが伝わるかなと思います。

── 選曲はどのように行われたのでしょうか？

八木勇征さん（以下、八木） ライブ終わりに、ホワイトボードに曲名を書き出して決めていきました。

佐藤大樹さん（以下、佐藤） 1人3曲選んでどの曲を入れるか相談したんですけど、僕は堀夏（堀夏喜）の提案に影響されて、最初とは違う曲を選び直したりしました。

中島 その年ごとのターニングポイントになった曲が集まっています。

── ターニングポイントになった曲にはどんなものがありましたか？

中島 デビューから2枚目のシングル曲「Flying Fish」でグループとしての色が出せたという実感があって、全員一致で選びました。

八木 僕が印象に残っているのは「Drive Me Crazy」です。MVでは、全員黒スーツを着て、大人っぽさやスタイリッシュさも出すことができ、それがファンタの強みにもなりました。

佐藤 僕は「Got Boost?」です。去年はこの曲とともに成長した一年だなと思っています。

── 八木さん、中島さんはボーカルとして思い入れのある曲はありますか？

八木 去年リリースしたシングル曲「BFX」は、ディレクションの方に、歌い方や発声を細かく指示していただいたので、進化した自分の歌を感じていただけるんじゃないかと思います。

中島 僕は「いつも隣で」と「BUTTERFLY EFFECT」ですね。2曲ともバラードなんですけど、ぜんぜん声の表情が違っていて。お芝居の仕事もしていますが、感情の違いを声でも意識して出しているので、その違いを感じてもらえたら嬉しいです。

── 佐藤さんはパフォーマーとして挑戦したと感じた曲はありますか？

佐藤 「Summer Bike」は、s**t kingzのNOPPOさんがコレオを担当しているのですが、初めて振付を外部の方にお願いした曲なんです。MVの撮影を沖縄でしたんですけど、踊っていてすごく楽しかったことを覚えています。

── 佐藤さんは世界さんと共にリーダーとしてグループを見てきて、今回ベストアルバムが出せるということに、どんな思いがありますか？

佐藤 「まだベストアルバムを出していなかったのか！」という感覚もあるんです。7周年を迎えたタイミングで発表できたことも縁起がいい感じがしますし、胸を張って届けられる一枚になりました。

── 皆さん、ソロ活動にも精力的ですよね。ソロ活動で自信になったところはありますか？

八木 ドラマ『美しい彼』で初めて本格的に俳優の活動をスタートして、グループを背負って仕事に取り組む意識ができました。最初はこんなに反響があるとは思っていなかったんですが、いい化学反応が起こって、海外の方にまで届く作品になりました。グループにも還元できればいいなと思っています。

中島 僕はFM802さんでラジオのDJをさせていただいているんですが、すごく楽しくて。自分の誕生日には番組のフェスを開催させていただいていて、トータス松本さんやスキマスイッチさんにパフォーマンスをしていただいて、音楽を通していろんな方と繋がれる瞬間に幸せを感じました。

佐藤 僕の場合、グループのメンバーやLDHの中でもまだ他の人がチャレンジしていないことをしてみたいと思って、雑誌や絵本を作りました。こういった取材の現場に来ても、カメラマンさんがどんな撮り方をしているんだろうとか、記者さんはどんなインタビューをしているんだろうって見てしまいます。

── 3人の間での印象深い出来事も教えてください。

八木 けっこうこの3人で遊ぶことも多いんですよ。

佐藤 大晦日に僕が編集する雑誌で二人を撮影したことがありました（笑）。特に颯太には私服で一週間コーデっていうのを披露してもらって。

中島 僕だけカロリー高めの企画で、キャリーケースに私服を詰めて…。

── それは、ほかの雑誌ではなかなか頼めない企画ですね。

中島 なかなかできないですよね！

佐藤 いや、うちの中島ならやります！（笑） でもいきなりだとセーターに毛玉ついてるかもしれないんで、事前に言ってくださいね。

中島 ついてないわ！ ちゃんとコロコロしてるって！

3人がいま惹かれているものは？

佐藤さん「オーディション番組を独特のタイミングで…」

オーディション番組です。でも、デビューするまでリアルタイムで観るものだと思うんですけど、僕の場合はせっかちなので、全部放送し終わってから一気に観るのが好きなんです。だから、みんなが熱狂した後に、ひとり遅れて観ています（笑）。

八木さん「甘い醤油にハマっています」

いろんな醤油を集めています。最近は卵かけご飯用の醤油を見つけて買いました。特にお刺し身用の甘い醤油が好きなんですよ。これまで愛用していたおいしい甘い醤油が、お店に並ばなくなったので、メーカーを調べて通販で購入したところです。

中島さん「やっぱりお笑いに夢中です！」

ずっとお笑いに惹かれています。この前のM-1グランプリで優勝したたくろうさんも、直前に劇場で漫才を観たばかりだったので興奮しました。でも、決勝の生放送はツアー中でリアルタイムでは観ることができなかったので、ホテルに帰ってから夢中で観ました。

佐藤大樹

さとう・たいき 1995年1月25日生まれ、埼玉県出身。パフォーマー。EXILEのメンバー。ドラマ『仮面の忍者赤影』に出演するなど俳優としても活動。昨年は編集長として『TAIKI MAGAZINE』を出版した。

八木勇征

やぎ・ゆうせい 1997年5月6日生まれ、東京都出身。ボーカル。出演作にドラマ『美しい彼』『南くんが恋人!?』『推しが上司になりまして フルスロットル』、映画『隣のステラ』などがある。

中島颯太

なかじま・そうた 1999年8月18日生まれ、大阪府出身。ボーカル。EXILE B HAPPYのメンバーでもある。ドラマ『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！』、映画『ロマンティック・キラー』などに出演。