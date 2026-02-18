ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で今季への意気込みを語った。選手たちの前でスピーチを行った指揮官は「現状に満足するな」と力強いメッセージを飛ばし、ワールドシリーズ3連覇を狙うと宣言した。

■「今まで以上に厳しくなる」

ドジャースの球団公式YouTubeチャンネルは同日、ロバーツ監督のスピーチを動画で公開。クラブハウスで選手たちの前に立った指揮官は、「ドジャースの一員である以上、相手は我々を倒そうとしてくる。必ず勝とうとしてくる。だからこそ、これから先は今まで以上に厳しくなると覚悟し、さらに努力しなければならない」と語りかけた。

そして、「この部屋以上の才能を持つメジャーのクラブハウスは存在しない。我々は10月を戦い抜く準備をしなければならない。簡単なことではないが、規律と努力、そして信頼が必要だ。現状に満足するな、執念を持ってこだわり続けろ、前だけを向け」と熱く訴えかけた。

2016年にチームを率いて11年目を迎えた指揮官が「3連覇狙うぞ、キケ（エンリケ・ヘルナンデス内野手）」と締めくくると、選手たちからは自然と拍手が巻き起こった。王者ドジャースに慢心はない。