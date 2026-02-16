Äë²¦ÀÚ³«¤Ç»º¤ó¤ÀÄ¾¸å¡¢µÁÊì¤¬¡Ö¥é¥¯¤Ë»º¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤Í¡×¡Ä¿ôÇ¯¸å¡¢ÆÃÂç¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤¬¡¿µÁ¼Â²È¡¦²ÈÂ²¿Íµ¤µ»öBEST
¡¡½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖµÁ¼Â²È¡¦²ÈÂ²¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Íµ¤µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2022Ç¯2·î25Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¡¡Äë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÌÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÄë²¦ÀÚ³«¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ç¡¢2014Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï24.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤è¤½4¿Í¤Ë1¿Í¤¬Äë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¼«¿È¤â3ÅÙ¤ÎÄë²¦ÀÚ³«¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ë¤è¤ë½Ð»º¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Û¤ÉÄë²¦ÀÚ³«¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ë½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ç¯Âå¤Î¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÁÊì¤È¤Î³Î¼¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥æ¤µ¤ó¡Ê30ºÐ¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½Ñ¸å¤Î·ãÄË¤ËÂÑ¤¨¤ëÃæ¡¢É×¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡Ä
¡¡¥Þ¥æ¤µ¤ó¤¬½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î¤³¤È¡£Âè°ì»Ò¡Ê½÷»ù¡Ë¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤È¤¡¢ÁÔÀä¤Ê¤ª»º¤ÎËö¤ËÄë²¦ÀÚ³«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¼«Á³Ê¬ÊÚ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ý2Æü´Ö¤Î¿ØÄË¤ÎËö¡¢ÂÛ»ù¤Î¿´Çï¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡2Æü´Ö¤Î¿ØÄË¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¼ê½Ñ¡£½Ñ¸å¡¢Ëã¿ì¤¬ÀÚ¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄë²¦ÀÚ³«¤Î½ý¤ÎÄË¤ß¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÉÂ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â½Ð»º¤Î´î¤Ó¤Ë¿»¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤¿°Õ¼±¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ñ¸å¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£É×¤È¡¢3Ç¯Á°¤ËÄë²¦ÀÚ³«¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Â»Ð¤¬¥Þ¥æ¤µ¤ó¤ËÉÕ¤Åº¤¤¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ØÉ×¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö½éÂ¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢µÁÉãÊì¤ÏÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÄË¤ß¤¬¤Ä¤é¤¹¤®¤Æ¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤·¤Þ¤È¤â¤ËÊÖ»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤µÁÊì¤¬¡Ø¤Ç¤âÄë²¦ÀÚ³«¤Ã¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¥é¥¯¤Ë»º¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤¬Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤«¤µ¤ºÉ×¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¢¡»Ð¤¬¥¥Ã¥Ñ¥êÈ¿ÏÀ¡£¤Ç¤â¡¢²ù¤·µã¤
¡¡¤µ¤é¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â»Ð¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»Ð¤Ï1¿ÍÌÜ¤ò¼«Á³Ê¬ÊÚ¤Ç½Ð»º¤·¡¢2¿ÍÌÜ¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÄË¤ß¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Ð¤ÏµÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤â°ã¤Ã¤¿ÄË¤ß¤Ê¤Î¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤¿¤À°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥é¥¯¤Ê½Ð»º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµÁÊì¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÁÉã¤¬µÁÊì¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇµÁÊì¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆµÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£µÁÊì¤¬É×¤ò½Ð»º¤·¤¿º¢¤Ïº£¤Û¤ÉÄë²¦ÀÚ³«¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÐ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É×¤â»Ð¤â¡ØÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤¬»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¤È²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡Ö¼ê½Ñ¤Ê¤ó¤Æ¥é¥¯¡×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Âà±¡¸å¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µÁ¼Â²È¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢µÁÊì¤Ë¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤ÎÍâÆü¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢µÁÊì¤Ï¡ØÄË¤¤ÄË¤¤¡Ù¤ÈÂçÁû¤®¡ª ´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¼ê¤ò¾Æ¤¯¤Û¤É¤ÎÁû¤®¤è¤¦¤Ç¡¢µÁÉã¤ÏÆ±¼¼¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÊ¿¼Õ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤Ï³«Ê¢¼ê½Ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ½ý¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß¤âÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÄË¤ß¤ËÁû¤°µÁÊì¤ò¸«¤Æ¡¢¥Þ¥æ¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»ä¤Î½Ð»º¤Î¤È¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤Ï¡¢»ä¤âÉ×¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤ò½ª¤¨¤ÆÉÂ¼¼¤ò½Ð¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ø¼ê½Ñ¤Ê¤ó¤Æ¥é¥¯¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢È³¤¬¤¢¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê¼ê½Ñ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê½Ð»º¤â¡¢¥é¥¯¤Ê¤ï¤±¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈµÁÊì¤Ï¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¤Ï¥é¥¯¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿nami¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¿¤À¤ê¤¨¤³¡ä
¡Únami¡Û
3¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤Ä¥Þ¥Þ¥é¥¤¥¿¡¼
