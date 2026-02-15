FRUITS ZIPPER、ロリータ衣装で甘さ全開ランウェイ “バレンタイン翌日”ならではのライブ選曲も【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】ふるっぱーメンバーロリータファッションで甘さ全開ランウェイ
さらにその衣装のまま『はちゃめちゃわちゃライフ！』で元気よくパフォーマンスすると、続けて前日がバレンタインデーであることにちなみ、バレンタインのドキドキする感情を歌った『ハピチョコ』で甘いステージを届けていた。
◆FRUITS ZIPPER、ロリータドレスでパフォーマンス
FRUITS ZIPPERのメンバーは、高級紳士服地として名高い尾州毛織物とロリータファッションを掛け合わせたメンバーカラーのドレスに身を包み1人ずつランウェイ。トップでは両手を顔に寄せた“ぶりっ子”ポーズなど可愛らしい仕草で惹き込んだ。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆FRUITS ZIPPERセットリスト
M1 はちゃめちゃわちゃライフ！
M2 ハピチョコ
【Not Sponsored 記事】