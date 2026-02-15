【実録】「卵子凍結66万円＋保管55万円」…助成金で30万円軽減も、使用時は“さらに100万円”の衝撃！ 実際「保険適用の不妊治療」とどう違う？ それぞれの費用を比較

卵子凍結～使用にかかる費用

まず、筆者が卵子凍結をした際の費用、受精や胚移植にかかる想定費用を紹介します。なお、保険適用外の診療ということもあり、かかるお金は病院や人によって大きく変わります。



卵子凍結にかかった費用は66万円

卵子凍結は保険適用外のため、費用は病院によって異なります。事前の検査や注射、薬、採卵といった一連の卵子凍結にかかる費用は30万～50万円程度が目安とされています。ただ、これは人によっても異なります。一部の検査は2度受け、結果的に多めに採卵できた筆者の場合、66万円かかりました。



卵子凍結の保管には5年間で55万円

その後、凍結した卵子は1年ごとに保管を更新してきました。筆者の場合は1年で11万円、5年で55万円かかります。



凍結した卵子を使用する際の費用

凍結した卵子を融解・受精させ、体内に移植する際の費用は50万～100万円ほどと説明がありました。融解・受精させる卵子の数や、受精させた後に凍結できる胚の数によっても、費用は変わってくるようです。



東京都では卵子凍結の助成金も

自治体によっては、卵子凍結に助成金を出してくれるところもあります。東京都は凍結時に最大20万円、保管更新時に年2万円を助成しています（条件あり）。筆者の場合、凍結時に20万円、5年間の保管で10万円の計30万円の助成が受けられるため、「凍結＋5年間の保管」で本来約121万円かかるところ、約91万円の負担となりました。

さらに、東京都では、凍結卵子を使う場合は1回あたり上限25万円といった助成金があるので、これを活用すれば凍結卵子を使うときの自己負担は25万～75万円になりそうです。



保険適用の不妊治療に関する費用

凍結した卵子の使用には多額のお金がかかるため、筆者は保険適用されて3割の自己負担で済む不妊治療をひとまず始めることにしました。

不妊治療は、一般的に「タイミング法→人工授精→体外受精」というステップで進みます。タイミング法や人工授精は採卵の必要がなく、体への負担もあまりありませんが、妊娠確率は劇的に高まるわけではありません。

妊娠確率の高い体外受精に進み保険適用を受けるには、基本的に人工授精を複数回経る必要があるので、治療が1年単位でかかる可能性を考えておいたほうがよいでしょう。

タイミング法のときは、その時々の検査や薬にもよりましたが、1ヶ月5000～2万円程度の治療を計4回、人工授精の際は1ヶ月1万5000～3万円程度の治療を計2回行いました。

そして体外受精は、本来の自己負担分はもっと高くなりますが、高額療養費制度が適用されます。例えば、年収約370万～約770万円の場合は、1ヶ月あたり8万100円＋（医療費－26万7000円）×1%が世帯の負担上限となります。

なかなか妊娠せず、例えばタイミング法4回、人工授精3回、体外受精1回を行った場合、30万円くらいは自己負担額が発生するとみておいたほうがいいでしょう。



自治体の助成金は条件・額がさまざま

卵子凍結や不妊治療に関して、助成金を用意している自治体は増えています。

東京都では、不妊治療に関しても、保険適用されない先進医療にかかった費用の10分の7について、15万円を上限に助成しています。ほかにも、神戸市では不妊かどうか調べる検査への助成を行うなど、不妊治療の前段階での助成も増えています。

卵子凍結や不妊治療は、計画したときには総額が分からず不安も大きいと思いますが、費用を多めに見積もっておくこと、自治体の助成金の条件をあらかじめ調べておくこと、そして心配なことは病院に聞いておくことをおすすめします。



