元NHKアナ・中川安奈、インタビュー当日「浮気現場に遭遇した」女性の話にシンパシー「似たような経験がある」

元NHKアナウンサーの中川安奈が、高校時代に恋人の浮気現場に遭遇しかけたという恐怖体験を明かす場面があった。

【写真】まるで恋リアのようなエピソードタイトル…タイムリーすぎる“地獄”を語った美女

2月12日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ゲストにフリーアナウンサーの中川安奈が登場した。

同番組は、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティで、MCのぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）とともにトークを繰り広げた。

今回の街頭インタビューでは、25歳会社員の女性から「今日、彼氏の浮気現場に遭遇しました」という、番組がインタビューした当日朝に起きたタイムリーすぎる“地獄”が語られた。

するとこのエピソードを受けた中川が、「ここまでいく一歩前の段階だったけど似たような経験がある」と話し出す。

高校2年生のとき、同じ高校の先輩である大学生の彼氏と付き合っていたという中川。彼は一人暮らしで、あるとき中川は家族旅行の帰りにお土産を持ってサプライズ訪問したことがあったという。

午前11時頃にインターホンを鳴らすも、最初は反応なし。不思議に思った中川がもう一度鳴らすと、ガサガサと物音がして真っ暗な部屋から彼がそーっとドアを開けたそう。

彼からは「なんでいんの？」と言われ、喜んでもらえると思っていた予想とはまったく違う雰囲気に。さらに彼は「後輩泊まりに来てるから駅まで送ってくわ」と言い、その後輩の名前も教えられたため中川はそのまま帰ったのだとか。

しかし翌日、高校で彼が挙げた後輩に会って何気なく尋ねたところ、「俺いま仲悪くて全然会ってないけど」という衝撃の返答が…。

「あと一歩でそういう現場だったのかな…」と怖くなったという中川だったが、最終的に「私、全部知ってるよ」と彼にカマをかけたところ、飲み会で出会った女の子を家に連れ込んでいたことを白状したのだという。

この中川の壮絶な体験に、RIHOは「高2でこれ経験したらトラウマになっちゃいそう」と驚くも、ぺえは「高2のときに大学生と恋愛してんだ」と嫉妬混じりのツッコミで笑いを誘っていた。