「ベルエポ」はなんの略？世界中で愛されているシャンパンのこと！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ベルエポ」はなんの略語？ 「ベルエポ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、最高級シャンパンの名前です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ペリエ・ジュエ ベル・エポック」を略した言葉でした！ ベルエポとは、フランスの老舗メゾン「ペリエ・ジュエ」が手掛ける最高峰のシャンパン「ベル・エポック（Belle Epoque）」のこと。 1902年にエミール・ガレがボトルに描いた“白いアネモネのボトル”が特徴で、白桃や洋梨の爽やかな果実味、白い花のフローラルな香り、上品な酸味が調和したエレガントで洗練された味わいが魅力のシャンパンです。 定価は種類やヴィンテージによって異なり、750mlボトルで約25,000円〜35,000円程度と少々高価ではありますが、特別な記念日や華やかなパーティーシーンに最適ですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『ペリエ ジュエ シャンパーニュ【公式】』

ライター Ray WEB編集部