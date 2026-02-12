意外と知らない「ヘディング」の危険性…どんな病気になるリスクがあるのか

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』

小学生でのヘディングのガイドライン

日本サッカー協会が2021年に発表したガイドラインでは、育成年代（U-15以下）におけるヘディングについて、「禁止」ではなく「正しく恐れる」ことが大切だとされています。小学2年生までは風船などを使った練習、3〜4年生ではキャッチボールのような基礎的な練習に重点を置きます。そして5〜6年生になると、4号球を使ったヘディングが認められますが、回数制限があります。

海外の例をみてみると、アメリカでは2016年から11歳以下の子どもに対して、練習でも試合でもヘディングを禁止しています。イングランドでも、2020年から11歳以下の練習でのヘディングは禁止とされています。

こうした規制に拍車をかけたのが、2019年にスコットランド・グラスゴー大学の神経病理学者ウィリアム・スチュワート博士らによって発表された研究でした（N Engl J Med 2019;381:1801-1808）。この研究では、元プロサッカー選手が引退後に、神経の難病を発症するケースが多いことが明らかにされ、注目を集めました。

イギリスでは国営医療制度が整っていることを活かして、全国規模の電子カルテのデータをもとにした調査が行われました。元プロサッカー選手7676名と、その3倍にあたる一般の人たちを比較し、死亡診断書から死因を確認するという大規模な調査です。

さすがに元スポーツ選手だけあって、全体としてみれば、わずかですが元プロ選手のほうが一般人よりも死亡率は低くなっていました（15％対16％）。

しかし、よくみてみると、70歳まではたしかに元プロ選手のほうが、死亡率が低いのですが、それを過ぎると、今度は逆に一般人よりも死亡率が高くなっていました。とはいえ、全体でみた平均の死亡率は元プロ選手のほうが低いので、つまりは「元プロのほうが長生きする」ということになります。このことは、だいたい予測どおりでしょう。

問題は、その内訳です。

元プロ選手では、虚血性心疾患や肺がんによる死亡は一般人よりも少ないことがわかっています。これは、日ごろから身体を動かし、健康への意識が高いので、肥満や喫煙のリスクが少ないためかもしれません。

一方で、高齢になってから発症する神経系の病気については、元プロ選手のほうに多いという証拠が見つかっています。

認知症全体では一般人の4倍、アルツハイマー型認知症に限ると5倍、筋肉が徐々に衰えていく難病（運動ニューロン病、ALS：筋萎縮性側索硬化症などを含む）では4倍、パーキンソン病では2倍という結果でした。なかでもとくに、サッカーでのヘディングとの因果関係が心配されているのが認知症、とりわけアルツハイマー型です。

2023年には、スウェーデンでのサッカーのトップリーグ（アルスヴェンスカン）で1度でもプレーしたことのある選手約6000人と、そうではない一般人5万6000人を比べた同じような研究が報告されています（Lancet Public Health 2023:8（4）:e256-265）。

この研究では、まずALSについては、プロ選手と一般の人とのあいだに明確な差はみられませんでした。アルツハイマー型認知症に関しては、プロのサッカー選手が一般の人に比べて1.6倍かかりやすいという結果が示されました。

ただし、詳しくポジション別にみてみると、少し事情が変わります。ゴールキーパーは、一般の人と同じくらいの発症率だったのです。アルツハイマー型認知症になりやすかったのは、フィールドプレイヤー、つまりヘディングを行うポジションの選手たちでした。

さらに、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

