国道161号志賀バイパス付近で

国土交通省 滋賀国道事務所の公式SNSアカウントが「周りのドライバーに対しても危険かつ迷惑行為です」という強い文言で注意喚起を行いました。この投稿はSNSで多くの反響を呼び、コメントも多数寄せられています。

【実際の画像】えっ…これが「あり得ない迷惑行為」を行った車両の様子です

今回発生したアクシデントは、国道161号志賀バイパス付近での車両停滞、いわゆる「スタック」です。公式アカウントによると、この車両はノーマルタイヤが原因とのこと。こうしたアクシデントは、国交省や道路事業者の公式SNSが事前に「スタッドレスタイヤ」の装着を再三呼びかけていたなかで発生しました。同事務所は「雪装備をせず雪道を走行することは、周りのドライバーに対しても危険かつ迷惑行為です！」としたうえ、「降雪時は、必ず冬用タイヤの装着・タイヤチェーンの事前の着用をお願いします」と投稿しています。

今回の投稿を見たSNSユーザーからは「罰則が軽過ぎる。どんだけ損害出してると思ってんの」「あり得ない。まったくあり得ない！」「このドライバーホントに免許持ってるの？ 信じられんわ。ノーマルタイヤで湖西走るとか意味わからん」「マジで迷惑」「もうスタッドレスタイヤ買った方がいいくらいの罰金課さないとダメだよ」といったコメントが寄せられています。