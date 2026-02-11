大人は『カーデ』こう着る！【ROPÉ PICNIC】シンプルだけどおしゃれ「垢抜けワンツーコーデ」

即戦力になりつつ季節の変わり目にも頼りになるカーディガン。垢抜けた着こなしを作るにはどうすればいい？ そんなときには、おしゃれスタッフさんのコーデを参考にするのがおすすめです。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のカーディガンを使った、お手本コーデをご紹介。重ね着せずともおしゃれに見えるポイントをチェックしてみて。

素材感と柄が目を引くカーデを主役に！

【ROPÉ PICNIC】「ダイヤチェック柄ループフェザーカーディガン」\5,995（税込）

シンプルなワンツーコーデの垢抜けに一役買ってくれそうなのは、ふわふわなフェザー調素材とダイヤチェックが目を引くカーディガン。明るいキナリカラーなら春先まで活躍してくれます。Vネックですがボタンを留めれば一枚で着られて、首元もすっきり。ショート丈なので、ワイドパンツとも好バランスです。こちらのワイドパンツはセンターシーム入りできちんと感もあり、上品に仕上げたい大人コーデにぴったりです。

ワントーンで統一した洗練コーデ

【ROPÉ PICNIC】「アーガイル柄アソートカーディガン」\5,995（税込）

トラッドなムードが漂うアーガイル柄のカーディガン。1枚で映えるから、シンプルなボトムス合わせでもサマになるのが嬉しいポイント。こちらはIラインスカートを選んでスマートな印象です。ややハイウエストのスカートなので、カーディガンの裾側のボタンを外せば、脚長効果も狙えます。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

