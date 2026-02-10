天羽希純がサウナで火照る！ 新グラビア誌『隣のサウナガール』創刊、福井梨莉華ら豪華布陣で2/13発売!!

「あの人気連載がついにムックになった！」サウナグラビアマガジン『隣のサウナガール』が創刊！

表紙は天羽希純、裏表紙は福井梨莉華の豪華仕様！

徳間書店、サウナグラビアマガジン『隣のサウナガール』を創刊！

株式会社徳間書店が、サウナグラビアマガジン『隣のサウナガール』を創刊することを発表。

2月13日発売の創刊号で表紙・巻頭を飾るのは、Gカップのパーフェクトボディを誇る天羽希純。バラエティ番組でも活躍する彼女が、実際のサウナ撮影で頬を赤く染めたセクシーかつキュートな姿を披露。コンセプトである「火照る・見つめる・好きになる」を体現した、汗だくの水着姿はファン必見といえる。

裏表紙には、2025年に1st写真集を発売し、グラビア界の大本命となった福井梨莉華が登場。プライベートサウナを舞台に、弾ける笑顔から汗にまみれた大人びた表情まで、多彩な魅力を凝縮した。

『隣のサウナガール』裏表紙：福井梨莉華（撮影／イマキイレカオリ）

さらに誌面を彩るのは、以下の豪華メンバーだ。

・『王様のブランチ』レポーターとして人気の冴木柚葉

・俳優としても活躍する元SKE48の北野瑠華

・SNSフォロワー160万人超を誇る“グラエンサー”桃木兎羽

誌面には、登場する5人全員のサウナへのこだわりや愛を語ったインタビューも収録。初出し情報が満載のテキストとともに、彼女たちの新たな一面を楽しめる一冊だ。