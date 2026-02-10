¡ÚÅìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û½ÕÉ÷¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤Àä·Ê¥Æ¥é¥¹¤Ç½Õà¥Ì¡¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ÖTOKYO BLOOM PICNIC¡×
Ãë¤ÈÌë¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÀä·Ê¤ò´Ö¶á¤Ë
¡ ¹ñ»ºµí¤È¤¤Î¤³¤Î¥ß¡¼¥È¥Ñ¥¤¡¡¡¡¡¡
¢ ¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¡ÏÂÉ÷¤ª¤í¤·¥½¡¼¥¹
£ ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó
¤ ÆÚÆù¤Î¥é¥°¡¼¡¡¥¿¥±¥Î¥³Åº¤¨
¥ ³û¤ÎßîÀ½¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹
¦ ¥«¥×¥ì¡¼¥¼
§ ¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú
¨ ¥¿¥³¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î
© ¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
ª ¥·¥å¥ê¥ó¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥ë
« ¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼
¬ ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å
¥Á¥¥ó¤ÎÀ¸½Õ´¬¤
® Çò¿Èµû¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤
¯ ¥ê¥¾¥Ã¥È¥³¥í¥Ã¥±
° ¥¥ó¥Ñ¤È´¬¤¼÷»Ê
± ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ï¥Ã¥Õ¥ë
² ¥Á¥ç¥³¥É¡¼¥Ê¥Ä
Ìë¥Ô¥¯¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
¡ ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó
¢ ¹ñ»ºµí¤È¤¤Î¤³¤Î¥ß¡¼¥È¥Ñ¥¤
£ ¥Ý¡¼¥¯¥í¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß
¤ ¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¡¥·¥ã¥ê¥¢¥Ô¥ó¥½¡¼¥¹
¥ ³û¤ÎßîÀ½¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹
¦ ¥«¥×¥ì¡¼¥¼
§ ¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¡¢¤Û¤¿¤Æ³¡¢¥¤¥«¤Î¥¸¥§¥Î¥ÐÉ÷
¨ ¥Ó¡¼¥Ä¥é¥Ú
© ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥µ¥é¥À
ª ¥·¥å¥ê¥ó¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥ë
« ¥ß¥Ë¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼
¬ ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å
¥ê¥¾¥Ã¥È¥³¥í¥Ã¥±
® Çò¿Èµû¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤
¯ ¼ê¤Þ¤ê¼÷»Ê£²¼ï¡Ê¤Þ¤°¤í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë
° ¥Á¥¥ó¤ÎÀ¸½Õ´¬¤
± ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ï¥Ã¥Õ¥ë
² ¥Á¥ç¥³¥É¡¼¥Ê¥Ä
´ü´Ö¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¸«¤¨¤ëÀä·Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È½ÕÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
◼︎Åìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÖTOKYO BLOOM PICNIC¡×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à3-3-1
¾ì½ê¡§¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼ ¥¿¥ï¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥é¥¹¡Ê3F¡Ë
¢¨±«Å·¡¦¹ÓÅ·»þ¤Ï±Ä¶È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
TEL¡§03-3432-1140¡Ê10¡Á17»þ¡Ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á 12¡Á15»þ(14»þ30Ê¬LO)
¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼ 17»þ30Ê¬¡Á21»þ30Ê¬(21»þLO)
ÎÁ¶â¡§Ãë¥Ô¥¯ ¥«¥é¥Õ¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È 1¿Í 6500±ß
¡¡¡¡¡¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¡¼¥È³ÎÌó¥×¥é¥ó¡ÖDAY¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¡¼¥È¡×7500±ß
¡¡¡¡¡¡Ìë¥Ô¥¯ ¥«¥é¥Õ¥ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È 1¿Í 8500±ß
¡¡¡¡¡¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¡¼¥È³ÎÌó¥×¥é¥ó¡ÖNIGHT¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¡¼¥È¡× 9500±ß
¢¨¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¡¼¥È³ÎÌó¥×¥é¥ó¤Ï¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼³Æ3ÁÈ¸ÂÄê¡Ê1ÁÈ¤Ë¤Ä¤2¿Í¤Ç¤Î¼õÉÕ¤Ç¤¹¡Ë
¢¨2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½ÌóÀ©¡¡
¢¨2»þ´ÖÀ©¡¡
¢¨ËÜ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï°û¤ß¤â¤Î¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌÅÓ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
▶▶¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
text¡§Ä»±©Èþºé
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£