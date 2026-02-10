3Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡©ÆóÎÝ¤Ï¥í¥Ï¥¹¡õ¶â·ÅÀ®¤òÍ½ÁÛ¡¡¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¡ÖIL¤Î²ÄÇ½À¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢µåÃÄ½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÍ½ÁÛ¡£Í£°ì¤Î¡È·üÇ°¡É¤Ç¤¢¤ëÆóÎÝ¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¡¢¶â·ÅÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎÌ¾¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Êá¼ê¤Ï¥¹¥ß¥¹¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡¢°ìÎÝ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Èºòµ¨Æ±ÍÍ¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í£°ìÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÆóÎÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥í¥Ï¥¹¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºò½©¤Ë±¦Â¼ó¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤âÂ¼ó¤ÎÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«»Ï¤ò¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¥í¥Ï¥¹¤¬ÆóÎÝ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¡×¤È¤·¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¥¥à¤Ë1É¼Æþ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥É¤È¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢Í··â¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¡¢³°Ìî¤ÏT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤é5¿Í¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«¤â½çÅö¤Ë³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î5¿Í¤ÎÌ¾¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈèÏ«¤¬»Ä¤ë¥¹¥Í¥ë¤Ï¥¹¥í¡¼Ä´À°¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¤ä¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¡Ö³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë»Ä¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤ä¥¹¥³¥Ã¥È¤é8¿Í¤Ç¡¢¥°¥é¥Æ¥í¥ë¤â¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤¿¤À¡¢Ì¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¤ä¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤âºÇ½ª¤Î1¡¢2ÏÈ¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£