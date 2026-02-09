µÈß·Í×¿Í¡ß±«µÜæÆ¡ÖÆó¿Í¤È¤âÌÂ»Ò¾õÂÖ¤ÇÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡× ½Ð²ñ¤¤¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
Áê¼ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëµÈß·Í×¿Í¤µ¤ó¤È±«µÜæÆ¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈß·Í×¿Í¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡ß±«µÜ æÆ¡ÊGENIC¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡¦Ê¿ÌÚ´õÆà
µÈß·Í×¿Í¤µ¤ó¤È±«µÜæÆ¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Æ±À³À¸³è¤òÁÛµ¯¤¹¤ë°áÁõ¤ä¾®Êª¤òÍÑ°Õ¤·¤¿º£²ó¤Î´ë²è¡£»£±ÆÃæ¤â¾ï¤Ë²º¤ä¤«¤ÇÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤ª¸ß¤¤¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±«µÜ¡¡´ò¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤í¤¦¡É¤È¿´¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÏËÍ±é¤¸¤ë¹Ò¡Ê¤ï¤¿¤ë¡Ë¤ÈÍ×¿Í¤¯¤ó±é¤¸¤ëÌ«¡Ê¤ß¤Ê¤È¡Ë¤Î´Ø·¸À¤¬¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹Ò¤Î³ëÆ£¤äÌ«¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬âÁ¤·¤¯¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
µÈß·¡¡ËÍ¤â¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤ó¤Ê¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ²¹¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£¹Ò¤ÈÌ«¤Î´Ø·¸À¤Ï¤¸¤ì¤Ã¤¿¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤·¤«¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤ä»þ´Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÌòÊÁ¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÈß·¡¡´¶¾ð¤¬É½¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥«¥á¥é¤¬¹¥¤¤Ê¤É¡¢Ì«¤Ï¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌò¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´¶¾ð¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Ë°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤³¤Ï´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
±«µÜ¡¡µÕ¤ËËÍ¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£É½¾ðË¤«¤Ê¹Ò¤Ë¼«Ê¬¤ò¶á¤Å¤±¤ëºî¶È¤ËÇº¤ó¤À¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤ÇËÍ¼«¿È¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤äÉ½¾ð¤ò½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ Æ±µï¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬¤¤¤¤Ì«¤È¹Ò¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÈß·¡¡ºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬Æ±¤¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¡É¤È¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
±«µÜ¡¡¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î³°¤Ç°ì½Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
µÈß·¡¡¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÌÂ»Ò¾õÂÖ¤ÇÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡È¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Î¤¬½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
±«µÜ¡¡¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤«¤é¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÍ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é¶á¤Å¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÊÄ¤¶¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Æ±¤¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÈß·¡¡ËÍ¤¿¤Á¡¢¼ñÌ£¤Ï°ì¸Ä¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÁÇ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ë¶á¤¤¤«¤é¡¢ÊÉ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
±«µÜ¡¡ÉáÃÊ¤·¤ã¤Ù¤ë»þ¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¤±¤É¡¢²¿¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤»þ¤âÁ´Á³¤¢¤ë¤è¤Í¡£
µÈß·¡¡¤ª¸ß¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÉÔ»×µÄ¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±«µÜ¡¡ËÍ¤ÏÁê¼ê¤¬º£¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Î¤âÃµ¤êÃµ¤ê¤ÊÉôÊ¬¤¬¤ï¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï´³¾Ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤Î»þ¤â¡¢¤¦¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¤ÎÉôÊ¬¤¬¼«Á³¤Ë¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
µÈß·¡¡ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬ËÜÅö¤Ë¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÉ¨¤Î¾å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥«¥á¥é¹¥¤¤ÊµÈß·¤µ¤ó¤¬±«µÜ¤µ¤ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦»£¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÈß·¡¡¼Â¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¤È¾Ð´é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¥é¥¥éæÆ¡ù¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
±«µÜ¡¡¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é»£¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Æ¡£¼«Á³ÂÎ¤ÊÉôÊ¬¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ºÇ¸å¤ËºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤É¤¦¤¾¡£
±«µÜ¡¡ËÜÅö¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì«¤È¹Ò¤Îµ÷Î¥´¶¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤«¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
µÈß·¡¡ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é¿Í¤È¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÎÂº¤µ¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¸¤ì¥¥å¥ó¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ëè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
After the shoot
µÈß·Í×¿Í
¡Ö¸ÀÍÕ¤âÆ°¤¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼Ì¿¿¤À¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¼«¿È¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿È¯¸«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ì¿¿1Ëç¤Ç¤â²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±«µÜ æÆ
¡Ö¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¡¢»£¤ëÊý¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¤½¤Î»þ¤Î°Õ¼±¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¿ÌÚ´õÆà
¡Öº£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Í§Ã£¤ÈÎø¿Í¤Î´Ö¤Î´Ø·¸À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÏÄø¤è¤¯µ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¡¢¥Ï¥°¤ä¾Ð´é¤ò»£¤ë¤È¤¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î´¶¾ð¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×µÈß·Í×¿Í
¤è¤·¤¶¤ï¡¦¤«¤Ê¤á¡¡2003Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¥Ð¥ì¥¨·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£±«µÜ æÆ
¤¢¤á¤ß¤ä¡¦¤«¤±¤ë¡¡2001Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGENIC¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¡£Ê¿ÌÚ´õÆà
¤Ò¤é¤¡¦¤Þ¤Ê¡¡1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
information¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù
¼Ì¿¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì«¤È¹Ò¡£´Ø·¸À¤Î¿¼¤µ¤æ¤¨¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Îø¤Ø¤È¿Ê¤á¤Ê¤¤Æó¿Í¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË25»þ29Ê¬¡ÁÊüÁ÷Ãæ¡£
°áÁõ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
