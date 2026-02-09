TWICE¥ß¥Ê¤¬¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥ó¥°¡ß¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤ÇÀå¤Ú¤í¡ª¥Ä¥¢ー¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á
TWICE¥ß¥Ê¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¹ç´Ö¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ªTWICE¥ß¥Ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMISAMO¤¬½ãÇò°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«①～③
¢£TWICE¥ß¥Ê¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤Ç¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ËÅÐ¾ì
TWICE¤Ï¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡Ù¤ÇÁ´À¤³¦¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏËÌÊÆ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ê¤Ï¥Ä¥¢ーT¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥¸ー¥ó¥º¤òÍú¤¡¢Á°È±¤¢¤ê¤Î¥¦¥§ー¥Ö¤¬¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡£ÉáÃÊ¤ÏÁ°È±¤ò²£¤ËÊ¬¤±¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¤¥ß¥Ê¤¬¡¢¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï4Ëç¡£ºÇ½é¤Î3Ëç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¾å¤Ë·Ç¤²¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ß¥Ê¤ÏÀå¤ò¥Ú¥í¥ê¤È½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿4ËçÌÜ¤Ï¥íー¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥ß¥Ê¤Ï¿°¤òÀí¤é¤»¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÂ©¤Î»ÅÊý¤òËº¤ì¤ë¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁ°È±¥ß¥Ê¤Á¤ã¤ó¡Ä¡×¡Ö¤â¤³¤â¤³¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤É¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£MISAMO¤¬½ãÇò°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¤Ê¤ª¥ß¥Ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWICEÆâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤Ï¡¢2·î6Æü¤ËÂçºå¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥Ê¤Ï½ãÇò°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿ÅöÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¡¢¥¥Æ¥£¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥Ð¥ëー¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£