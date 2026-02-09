Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹Ìò¤ÇµµÍüÏÂÌé¼ç±é¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù½Ð±é¡¡¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ©ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµµÍüÏÂÌé¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù¤ËÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢³èÆ°10Ç¯¤ò·Ð¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¼Çµï¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¡¡Ö¡È¼êÊü¤¹¡É¤³¤È¤ò»î¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñSBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥É¥é¥Þ¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡£ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎGM¤¬¡¢ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤Î¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤ÎºÆ·ú¤ËÄ©¤à¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£´Ú¹ñÈÇ¤Ç¤Ï¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨20.8%¤òµÏ¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÂè56²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Ç¥É¥é¥ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¡Ö¥É¥êー¥à¥º¡×¤Î¿·GM¡¦ºùºê½àÌò¤òµµÍü¤¬Ã´Åö¡£¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÎÜÅìÅì°ìÏº¤é¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µåÃÄ¡Ö¥É¥êー¥à¥º¡×¤ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¦¼¬ÅÄÍý¼Ó¡£¼¬ÅÄ¤Ï¥É¥êー¥à¥ººÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿·GM¡¦ºùºê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÂçÃÀ¤Ê¥Áー¥à²þ³×¤ËÅö½é¤ÏÌÔÈ¿È¯¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤ä¤¬¤Æ²þ³×¤ò¶¦¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë±¦ÏÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹ßÀ¤Ï¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÌîµå·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Áª¼êÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±ÆÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÄ¾¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à±¿±ÄÂ¦¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¡Ù¤Ï¥×¥íÌîµå¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤ëµåÃÄ±¿±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢Áª¼ê¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥×¥íÌîµå¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë