フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、女子フリーの坂本花織（シスメックス）が148.62点で1位となった。順位点で米国に追いつき銀メダル以上が確定。ショートプログラム（SP）に続き、中野園子コーチとやっているいつものルーティンはなし。その理由に納得の声も上がった。

演技開始直前、坂本はリンクサイドでいつも通り中野コーチと会話を交わした。しかし、背中をポンポンと叩いてもらういつものルーティンはなし。その理由はリンク内外を隔てた分厚いクッションにあった。

背中を叩けないほどの距離感が生じ、X上のファンの間でも話題に。「おー、そういうことだったのね！」「どうしてかなぁ いつもの先生の背中ポンがないなぁ〜なんて思ってました」「あれっ、いつもの背中バン！がないな、と思っていました」と、納得の声が広がっていた。

坂本は団体戦フリーで148.62点。1位となり、銀メダル以上を確定させた。中継インタビューで、ルーティンがなくなったことには「問題ないですね（笑）」とコメント。「148（点）が出たのに驚いて、JAPANと書いているところの左側が『1』だったので、何より嬉しくて。そこから嬉しい気持ちが大爆発しました」と喜んだ。



