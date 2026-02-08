TBS系「サンデーモーニング」

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、日本は順位点39点の2位となった。TBS系「サンデーモーニング」では元世界選手権女王で、トリノ、バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんが出演。21年前の始球式映像が紹介され、安藤さんらスタジオが騒然となる場面があった。

番組中に突然紹介されたのは安藤さんの始球式の映像。髪は茶色で、ミニスカート姿だった。2005年の巨人開幕戦のもので、この試合の先発マウンドには番組のご意見番を務める現役時代の上原浩治氏が立っていた。巨人のユニホームの安藤さんは見事なストライクを投げ込んだ。

超貴重映像に安藤さんは「え！！！」と驚きながら笑顔に。上原氏も「あっぱれをあげてください」と投球に喝采を送った。覚えているかと聞かれると安藤さんは「全然…」。上原氏も「僕も試合なので始球式は覚えていないんです」と続け、安藤さんは「お互い喝ですね」と笑った。

予想外の映像にX上の視聴者も爆笑。「ギャルみたいで、何気にかわいい始球式」「素人としては見事だった」「ともに覚えてないｗｗｗ」などの声が上がった。

また、当時の開幕戦の結果を思い出すファンもおり、「ミセリが打たれたやつだ笑」「きっと9回は守護神が抑えたんやろなあ」などのコメント。この巨人と広島の開幕戦では上原氏が7回1失点と好投。ただ、9回にミセリが3失点し逆転負けした。



