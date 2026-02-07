らぶいーず×バレンタイン♡Bitter♡SweetCafeが全国3都市に登場

SNS総フォロワー200万人超えの大人気キャラクター「らぶいーず」が、バレンタインをテーマにした期間限定カフェをオープン。東京・大阪・宮城の3都市で開催される「らぶいーず Bitter♡Sweet Cafe」は、甘くてちょっぴり切ない世界観をそのまま体感できる特別な空間です。見た目も心もきゅんとするメニューや限定グッズに囲まれて、バレンタイン気分をたっぷり楽しめます。

バレンタインが詰まったフォトジェニック空間

©NTV

「らぶいーず Bitter♡Sweet Cafe」は、“バレンタイン”をテーマに、らぶいーずのかわいい魅力をぎゅっと凝縮。

すもぴょんカップルやうるにゃぽカップルなど、らぶらぶで時々せつない世界観を表現した装飾や描き足しアートが空間を彩ります。

どこを切り取っても写真映えする店内で、キャラクターたちと一緒に至福のティータイムを過ごせるのも魅力です。

きゅんが止まらない♡限定メニュー一覧

©NTV

フードは全3種。あいじょうこめこめシチューライス税込1,890円は、たまごのすもぴょんが浮かぶらぶらぶホワイトシチュー。

©NTV

きゅんきゅんキーマカレー税込1,790円は、プレゼントボックス風パンが主役。

©NTV

ふたりはあちあちチーズにくまん税込1,590円は、肉まんをほぐして楽しむシチュー仕立てです。

©NTV

©NTV

©NTV

デザートは、らぶいーず♡ドーナツすもっぴ/ぴょんちー税込890円、どきどきラブレターショートケーキ税込1,690円、ぎゅうぎゅうあいのティラミスパフェ税込1,690円。

©NTV

©NTV

©NTV

©NTV

©NTV

©NTV

ドリンクは、かわいくってとけちゃいソーダすもぴょん税込1,290円、ほっとはにーみるくすもっぴ/ほっとすとろべりーみるくぴょんちー税込990円、らぶいーず♡バレンタインラッシュ税込1,590円、らぶいーず♡ピンクラッシュ税込1,590円、らぶいーず♡ホワイトラッシュ税込1,590円、らぶいーず♡イエローラッシュ税込1,590円。SIDE DRINKは各税込690円です。

※ワンオーダー対象外メニューあり※テイクアウトメニューあり。

限定グッズ＆特典も見逃せない

©NTV

©NTV

©NTV

©NTV

©NTV

カフェオリジナルグッズは、缶バッジ（ランダム6種）税込605円、アクリルクリップ（ランダム8種）税込770円、アクリルキーホルダー（ランダム6種）税込770円、ステッカーセット税込1,100円、白雲石コースター税込1,320円がラインアップ。

©NTV

©NTV

©NTV

事前予約利用でステッカー、リピート来店でカード、飲食会計2,500円毎でカードがもらえるバレンタイン♡イベントも実施。※枚数限定、無くなり次第終了です。

らぶいーずと過ごす甘いバレンタイン♡

かわいさと甘さ、ちょっぴりの切なさが溶け合う「らぶいーず Bitter♡Sweet Cafe」。限定メニューもグッズも、今だけの特別な出会いです。

友達同士でも、自分へのご褒美でも楽しめる世界観に浸りながら、心がほどけるひとときを。らぶいーずと一緒に、忘れられないバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょうか♪