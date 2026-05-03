レジ横、見逃さないで！！【スタバ】コーヒーのお供にしよ♡「新作スイーツ」

【スターバックス】から、小腹が空いた時にサクッと食べられそうな、お手軽感のある「新作スイーツ」が登場。コーヒーのお供にぴったりな、フルーツ系 & 和洋折衷のスコーンで、ちょっと贅沢なブレイクタイムを満喫できそうです。テイクアウトしておうちでじっくりと堪能するのもおすすめ。

華やかな風味が楽しめる「ブルーベリースコーン」

ごろっとしたブルーベリーの入ったスコーン。公式サイトでも「手ごろなサイズ」と紹介されている、小腹が空いた時にぴったりな一品です。香ばしい生地がコーヒーのコクを引き立てて、風味の広がりが楽しめるかも。ブルーベリーの甘酸っぱさもほどよく感じられ、気分もリフレッシュできそうです。

満足感ありそうな「あんバタースコーンサンド」

コロンとした形のこちらは、あんバターをサンドした和洋折衷なスコーン。あんこの優しい風味と、バターのリッチ感が重なり、ほっと心温まるような味わいが楽しめそうです。さらにバターの奥行きのある風味が感じられ、ビターなコーヒーとバランス良く味わえるかも。@j.u_u.n__starbucksさんは「小さめだけど満足感のあるフード」とコメント。自分へのご褒美や、ちょっとした手土産に持っていくのも良さそうです。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino