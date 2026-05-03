3650とディズニーが夢の共演♡数量限定マスカラをチェック

アイメイクブランド「3650（san roku go zero）」から、ディズニーキャラクターデザインの限定パッケージが登場♡2026年6月18日（木）より、人気のウォータープルーフマスカラ2シリーズが、ミニー＆デイジーデザインになって数量限定発売されます。可愛さも機能性も妥協したくない大人女子にぴったりの注目コスメです。

ミニー＆デイジーの限定デザインに注目

今回登場するのは、美束感＆カールを叶える「マスカラ WPコーム」と、美ロング＆ボリュームを叶える「マスカラ WPカール」。

ボトルまでミニー＆デイジー仕様になっており、毎日のメイク時間がもっと楽しくなる特別デザインです。

平成レトロムード漂う華やかなパッケージも魅力。ポーチに入れているだけで気分が上がる、コレクションしたくなる可愛さです♪

全国のドラッグストア、バラエティショップ、量販店、ECサイトにて販売されます。

ディオール ル ボームが限定パッケージに♪春気分高まる3色発売

全4種類のラインナップを紹介

3650 マスカラ WPコームL26

価格：各1,650円（税込）

束感がきれいに仕上がるキャッチアップ美束コームを採用。細く短いまつげまでしっかり持ち上げ、均一で美しい束感まつげに導きます。透明感のあるカラーで抜け感のある目元に。

カラー：クリアブラック／クリアブラウン

3650 マスカラ WPカールL26

価格：各1,650円（税込）

キャッチアップカールブラシで、細く短いまつげも根元からしっかりキャッチ。重ね塗りしてもダマになりにくく、セパレートした美ロング＆ボリュームまつげが完成します。定番カラーで使いやすさも抜群です。

カラー：ブラック／ブラウン

湿気に負けない優秀処方

湿気が気になる季節にうれしいウォータープルーフ仕様で、カール下がりやにじみを防ぎながら上向きまつげをキープ。日本人の目幅を考えた26mmブラシ設計で、目頭から目尻まで塗りやすいのも魅力です。

さらに、4種の美容液成分※1を配合。オタネニンジン根エキス・ツバキ種子油・ビワ葉エキス・パールエキス（加水分解コンキオリンタンパク）すべて保湿成分で、メイクしながらまつげケアも叶えます。

また、抗菌効果を持つ独自開発素材VIRUTEX®採用ボトルで、衛生面にも配慮。

※1 WPマスカラに配合。

※2 すべての菌に有効性を示している訳ではありません。

可愛さも実力も欲張って♡

ミニー＆デイジーのキュートな世界観と、3650の実力派処方が出会った限定マスカラは、この夏のマストチェックアイテム。くるんと上向きの“アイドル級まつげ”で、毎日の気分まで明るくしてくれそうです。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡お気に入りの1本を見つけてみてください。